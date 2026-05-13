Latorre (PSOE Jaén) anima a votar "masivamente" el domingo por una educación pública "fuerte y de calidad"

Visita a la piscina cubierta de Torredelcampo - PSOE

TORREDELCAMPO (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha animado a la ciudadanía a votar "masivamente" el próximo domingo y a hacerlo por el PSOE, un partido que "defiende una educación pública fuerte y de calidad, con más plazas públicas de Formación Profesional y con una financiación suficiente para la Universidad de Jaén".

En una visita a la Piscina Cubierta Municipal de Torredelcampo, en la que también ha estado la ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón, Latorre ha apuntado que el domingo, la ciudadanía se juega "el futuro de la educación pública y el futuro de nuestros hijos e hijas".

Ha advertido que el PP lleva años "destrozando" la educación pública y que en la provincia de Jaén se han cerrado siete centros educativos y numerosas unidades de infantil y primaria, entre ellas ocho del propio Torredelcampo.

"Nos jugamos el futuro de la Formación Profesional pública y la supervivencia de la Universidad de Jaén, que lleva más de 30 años convirtiendo en realidad el sueño de muchas familias", ha dicho Latorre.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Torredelcampo, Javier Chica, ha afirmado que la Piscina Cubierta es "una de las joyas deportivas" que tiene este municipio y se ha mostrado orgulloso por la gestión que se realiza con los recursos públicos municipales. "Es fundamental pensar en la ciudadanía y en su bienestar, y poner siempre en valor la defensa de todo lo público, el invertir recursos en instalaciones dignas", ha concluido Chica.