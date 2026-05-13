Por Andalucía acusa a Vox de hacer "de mamporrero" del PP ante un modelo sanitario que "comparten a pies juntillas"

Archivo - La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha acusado este miércoles a Vox de hacer de "mamporrero del PP" al verbalizar una "política muy agresiva contra la población migrante" como medio para "esconder las vergüenzas de una gestión sanitaria" que es un "desastre" y que ambas formaciones "comparten a pies juntillas".

Así lo ha manifestado ante los medios a las puertas del Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería) donde, junto con la cabeza de lista de Por Andalucía en Almería, María Jesús Amate, ha afeado la "demolición" del SAS que, según ha advertido, iniciaron los 'populares' en 2018 "con los votos de Vox, que eran imprescindibles para que las primeras medidas salieran adelante".

"En estos últimos cuatro años en los que Moreno Bonilla ha tenido mayoría absoluta, no habrán oído ustedes a Vox, salvo las cuatro frases hechas, hacer una crítica solvente y, sobre todo, propuesta alternativa para reforzar un servicio público que ellos están convencidos que debe ser más pequeño", ha dicho la portavoz.

Así, ha acusado a los de Abascal intentar "poner el dedo para que la gente mire en otra dirección" y "generar toxicidad en la conversación pública" para evitar la idea de que con "un gobierno de derechas, en cualquiera de sus combinaciones, es imposible reforzar los servicios públicos".

"Todo esto que está haciendo Vox, que merece nuestra más firme condena, aparte de la desvergüenza y el desahogo, lo que muestra es ese tándem en el que funcionan", ha añadido Nieto en cuanto al tratamiento que el partido hace de la inmigración cuando se trata de una población "absolutamente asentada en unos cánones de convivencia perfectamente normalizados en toda Andalucía".

Nieto, quien ha trasladado el apoyo de la coalición a la huelga del personal técnico de integración social (PTIS) ante los "ocho años de destrozo" a las escuelas públicas, ha mostrado el compromiso de Por Andalucía para "recuperar todo el peso" de las plantillas sanitarias que "fueron despedidas después del covid".

"Era necesario no porque estuviéramos atravesando una pandemia, sino porque faltaba en todas las categorías profesionales del Servicio Andaluz de Salud", ha dicho ante la necesidad, ha advertido, de "meterle músculo" al Servicio Andaluz de Salud para "acabar con estas listas de la vergüenza, absolutamente inaceptables".

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Asimismo, ha manifestado la intención de su formación de "hacer públicas las listas de pruebas diagnósticas que Moreno Bonilla tiene ocultas" porque si se conociesen, según ha dicho, "de ninguna de las maneras podría tener ni opciones lejanas de volver a revalidar al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía".

"No sabemos cuántas miles y miles de personas hay en Andalucía esperando una colonoscopia, una mamografía, una resonancia magnética. Sin esas pruebas diagnósticas no hay un médico que te pueda decir cuál es tu dolencia y, por tanto, no hay un tratamiento", ha recordado antes de lamentar situaciones como las vividas en torno a los cribados del cáncer de mama.

Para Nieto, es una "completa vergüenza" que Moreno " mintiera con descaro en el debate" al decir que "no le consta que haya mujeres que hayan fallecido a consecuencia de la negligencia y del fallo del cribado de cáncer". "Como mínimo hay tres casos documentados", ha recalcado para asegurar que hubo mujeres a las que nadie "avisó de que las pruebas que le hicieron eran dudosas".

Con ello, ha mostrado su preocupación en torno a las pruebas de cribado del cáncer de colon porque la lista de espera de colonoscopias "debe ser terrorífica cuando no la publican". "Sabemos, a ciencia cierta, que hay pacientes cuya prueba inicial ha dado positivo en sangre en heces pero que no han sido luego avisados para hacerle la pertinente colonoscopia de un cáncer silente, que es muy grave y uno de los que produce más mortalidad", ha manifestado.

La representante de Por Andalucía ha afeado las cantidades de dinero que se deriva "frívolamente a clínicas privadas" en lugar de invertirlo en sanidad pública cuando en el Servicio Andaluz de Salud "faltan médicos" y "profesionales en todas las categorías". "Es un negocio redondo para las clínicas privadas, pero un problema de primer nivel para la población andaluza", ha advertido.