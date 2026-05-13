Loles López (PP) reivindica la ganadería como "pilar fundamental para el desarrollo de Huelva"

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Loles López, durante una reunión con representantes de Ovipor. - PP DE HUELVA

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas, Loles López, ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes del sector ganadero y miembros del Consejo Directivo de Ovipor, cooperativa referente en Andalucía con más de cuatro décadas de trayectoria. En el encuentro, López ha resaltado el papel "esencial" de la ganadería y ha subrayado el firme compromiso del Gobierno de Juanma Moreno de seguir trabajando de la mano del sector "para afrontar los retos presentes y futuros".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante la reunión, ha defendido que la ganadería constituye "un pilar fundamental para el desarrollo de Huelva", al tiempo que ha destacado "la calidad incuestionable de sus productos, que son reconocidos internacionalmente".

La dirigente popular ha puesto en valor también la contribución de la ganadería a la "fijación de población en el territorio, al mantenimiento del medio natural y a la prevención de incendios forestales". En este punto, ha reivindicado la combinación entre "tradición e innovación como motor para el sector", y ha insistido en la necesidad de "seguir avanzando para hacer frente a los retos del futuro, con explotaciones más rentables, modernas y sostenibles".

"El Gobierno de Juanma Moreno ha trabajado siempre de la mano del sector, escuchado a sus protagonistas, quienes nos indican qué caminos seguir para seguir superando retos", ha subrayado, recalcando que "es un error hacer política sin escuchar a los que están día a día al pie del cañón".

En este contexto, López ha recordado que el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno aprobó el pasado mes de abril la I Estrategia de la Ganadería Extensiva 2026-2030, dotada con más de 450 millones de euros y 52 medidas orientadas al fortalecimiento del mundo rural y el medio natural.

Además, ha insistido en que el Gobierno de la Junta de Andalucía "ha estado al lado de los ganaderos en momentos difíciles", recordando las ayudas para afrontar la lengua azul (2,8 millones de euros en Huelva), las destinadas a los efectos del tren de borrascas (11 millones en la provincia).

A nivel regional, ha resaltado además la puesta en marcha de una línea de subvenciones de 130 millones de euros para jóvenes agricultores, de los que 15 millones se destinan específicamente a jóvenes ganaderos, con el objetivo de "garantizar el relevo generacional en el campo andaluz".

López ha asegurado que, "aunque se han logrado avances significativos, aún queda camino por recorrer" y ha reafirmado el compromiso del PP con el sector primario, al que sitúa en el centro de las políticas públicas para seguir impulsando su competitividad, sostenibilidad y futuro.