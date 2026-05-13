El PSOE de Granada apuesta por recuperar la atención pediátrica diaria en La Herradura

Centro de Salud de La Herradura - WEB PSOE GRANADA

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz de salud en el parlamento de Andalucía y candidata por Granada a las elecciones del 17M, Mari Ángeles Prieto, ha dicho este miércoles que la falta de pediatría en La Herradura, en el municipio de Almuñécar, "responde a un modelo de privatización de la sanidad y que la única manera de detenerlo es votando el próximo 17 de mayo por la defensa de los servicios públicos".

Los socialistas señalan que Andalucía acumula más de un millón de pacientes en listas de espera sanitarias, con demoras de más de 173 días para una operación y 136 días para una primera consulta con especialista, mientras la atención primaria y la pediatría siguen aumentando el periodo de cita previa y la reducción de servicios.

El ejemplo más claro según el PSOE es "el desmantelamiento progresivo del servicio de pediatría en La Herradura, que ha pasado de tener una atención pediátrica estable a depender de dos o tres días a la semana, sin planificación clara y con franjas horarias en las que ni siquiera se dan citas".

Álvaro López, portavoz del PSOE en La Herradura, ha recordado que este servicio "no cayó del cielo ni fue un regalo de nadie", sino "una conquista vecinal después de una dura movilización social del pueblo de La Herradura en 2005".

Según ha explicado, aquella movilización consiguió que la Junta de Andalucía, gobernada entonces por el PSOE, "entendiera que los niños y niñas herradureñas tenían derecho a una atención sanitaria digna, cercana y especializada".

López ha recordado también que "entre aquellos vecinos que se movilizaron para exigir pediatría en La Herradura ya estaba Juan José Ruiz Joya --actual alcalde de Almuñécar--". Por eso, ha afirmado, "resulta especialmente doloroso ver cómo quien entonces era vehemente y combativo frente a la Junta gobernada por el PSOE, ahora que gobierna su partido en Andalucía, se pone de perfil".

El PSOE señala que el problema no es nuevo, y señala que en septiembre de 2025 ya denunció la reducción del servicio y llevó al Pleno municipal una moción para exigir a la Junta de Andalucía que recuperara la pediatría diaria y a jornada completa en La Herradura y que el PP votó en contra.

"El alcalde tuvo la oportunidad de ponerse del lado de las familias herradureñas y eligió ponerse del lado de Moreno Bonilla", ha lamentado Álvaro López.

Por su parte, Mari Ángeles Prieto, ha advertido durante un encuentro celebrado con vecinos en La Herradura de que "con Moreno Bonilla se ha deteriorado la sanidad pública andaluza mientras se le abren las puertas a la sanidad privada para que haga negocio con nuestra salud", y ha añadido que "existe una solución frente a los retrasos en las pruebas diagnósticas, las listas de espera, la falta de atención pediátrica: votar para frenar la privatización, votar por la defensa de la sanidad pública".

"Por estas razones la sanidad pública andaluza se ha convertido en una de las grandes razones para votar el próximo 17 de mayo", ha concluido Prieto.

(EUROPA PRESS)

