Diputación de Cádiz destina más de 370.000 euros a actividades navideñas en pequeños municipios de la provincia

Belen Viviente del Coto de Bornos en la Navidad de 2024 - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha destinado más de 370.000 euros a actividades navideñas en municipios con menos de 20.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia gaditana, lo que está permitiendo llevar el alumbrado, mercadillos y actuaciones, entre otras actividades, a estas zonas de menor población.

En concreto, 290.000 euros gestionados por el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía sirven para actividades típicas de estas festividades en los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes que tiene Cádiz, así como en diez ELA gaditanas, ha indicado la Diputación en una nota.

Por otra parte, 80.000 euros del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se destinan a mercados navideños, en colaboración con la Cámara de Comercio de Jerez, sumando un total de 370.000 euros.

La financiación procedente del Área de Desarrollo a la Ciudadanía se reparte entre 230.000 euros para los municipios con menos de 20.000 habitantes y 60.000 euros dirigidos a las ELA de El Torno, Estella del Marqués, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete y Torrecera, todas de Jerez; Tahivilla y Facinas, de Tarifa; y Zahara de los Atunes en Barbate.

En el caso de los municipios, las ayudas de Diputación se emplean, sobre todo, para actuaciones musicales, animaciones, fiestas --muchas específicas para niños y para personas mayores--, convivencias o talleres. En las Entidades Locales Autónomas mencionadas esta inversión se utiliza, especialmente, en alumbrados e iluminaciones de Navidad.

Diputación ha establecido el reparto económico para las ELA y municipios menores de 20.000 habitantes en función de la población de cada uno de estos núcleos, de tal manera que las ELA y municipios hasta 5.000 habitantes reciben 6.000 euros; los municipios de 5.001-10.000 habitantes, 8.000 euros; los municipios de entre 10.001-15.000 habitantes, 10.000 euros; y los municipios de 15.001 a 20.000 habitantes obtienen 12.000 euros.

A este reparto proporcional se añade, para la cuantía definitiva, los proyectos presentados por cada ayuntamiento.

Por otro lado, desde el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se ha respaldado la organización por parte de la Cámara de Comercio de Jerez de cuatro mercados navideños en Ubrique, Paterna, Medina y Prado del Rey. Estos mercados han contado con doce puestos en cada uno de ellos, en los que empresas locales han podido mostrar y vender productos y servicios locales.

Por ejemplo, en el caso del celebrado en Ubrique, su mercado contó con comercios de marroquinería, ropa, artesanía, artículos de regalo, velas, tatuajes, masajes, entre otras.

Igualmente, la parte expositiva de estos mercadillos, ha tenido asociadas actividades complementarias, como 'videomapping' o actuaciones musicales que han sido diferentes en cada localidad, con los grupos contratados Rumba Canalla, Sabor a plazuela o Farrucos y Fernández.

Estos mercados, promovidos por la Cámara de Jerez junto a Diputación, se han desarrollado del 27 al 30 de noviembre en el caso de Ubrique, del 4 al 7 de diciembre en Paterna de Rivera, del 11 al 14 de diciembre en Medina Sidonia y del 18 al 21 de diciembre está teniendo lugar en Prado del Rey.

Diputación también ha apoyado la promoción de varios belenes de la provincia, como son los del Coto de Bornos, Espera y Bornos. Este sábado 20 de diciembre se producirá la escenificación del Belén Viviente del Coto de Bornos, uno de los más antiguos de la provincia y en el que se implica en torno al 80% de sus habitantes. A las 16,00 horas comenzará la teatralización, tras la cual pueden recorrerse las más de 30 escenas representadas.

También mañana 20 de diciembre se realizará el Belén Viviente de Espera, que se escenificará en entornos tan emblemáticos de la localidad como el Castillo de Fatetar y la ermita del Santísimo Cristo de la Antigua. Previamente, el municipio de Bornos celebró su Belén Viviente el pasado 7 de diciembre, en el que los espacios naturales del municipio cobraron un especial protagonismo.

Por otra parte, la Diputación de Cádiz ha contribuido con 60.000 euros de inversión a la iniciativa Navidad Flamenca, impulsada junto a la Federación de Peñas Flamencas de la provincia. Un total de 47 zambombas se han llevado a cabo en 29 localidades gaditanas, entre las que se encuentran Setenil, Ubrique, Rota, Medina, La Barca de la Florida (Jerez), Alcalá del Valle, Guadalcacín (Jerez), Chipiona, Trebujena, Espera, Olvera, Bornos, Paterna, Vejer-Barbate, Prado del Rey, Guadiaro (San Roque) y Algodonales, junto a otras poblaciones más grandes.

Estas celebraciones comenzaron a finales de noviembre y terminarán, en su edición de este año 2025, el próximo martes 23 de diciembre.

Diputación ha recordado que la zambomba tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la zona, con una antigüedad de siglos y caracterizada por la transmisión oral. Los estudios localizan la cuna de estos villancicos flamencos en Jerez de la Frontera.