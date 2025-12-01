Diputación de Cádiz encarga un estudio para reordenar el tráfico y diseñar zonas de estacionamiento regulado en Tarifa

Javier Vidal en la reunión sobre la regulación del tráfico en Tarifa. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz va a colaborar con el Ayuntamiento de Tarifa para plantear soluciones ante la presión de tráfico y la falta de aparcamientos que existe en el municipio en determinadas épocas del año. En concreto, ha encargado un estudio cuyas conclusiones servirán de base para la reordenación del tráfico de vehículos y la ejecución de un plan para regular los estacionamientos en el municipio.

Según ha explicado en una nota, los trabajos ya han sido adjudicados por la Diputación, a través de la Agencia Provincial de la Energía, a la empresa Colin Buchanan Consultores por un importe de 13.189 euros.

Asimismo, ha indicado que sobre esta cuestión han estado hablando representantes de la Diputación y el Ayuntamiento de Tarifa en el transcurso de un encuentro en la Casa Consistorial en donde han estado presentes el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal, el diputado y concejal en Tarifa, Ignacio Trujillo, el primer teniente de alcalde, Jorge Benítez, la concejala de Fomento y Limpieza, Celia Rico, y el jefe de la Policía Local, Rafael Meléndez, junto a personal técnico de la Diputación y de la empresa adjudicataria del citado estudio.

Por su parte, Javier Vidal ha explicado que el documento tiene como objetivo dotar al municipio de una herramienta técnica actualizada, que permita reorganizar su sistema circulatorio y establecer una propuesta viable para la implantación futura de zonas de aparcamiento regulado por colores, en función del tipo de uso (rotación, residente y alta ocupación, por ejemplo).

Esta actuación no contempla, por tanto, la ejecución directa de obras o intervenciones físicas, sino la elaboración de un documento que facilitará al Ayuntamiento licitar en fases posteriores la implantación de las medidas que se definan, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que con esta asistencia la Diputación colabora con el Ayuntamiento de Tarifa a plantear soluciones ante la fuerte presión estacional que experimenta el municipio como consecuencia de la actividad turística y logística, especialmente durante la Operación Paso del Estrecho. En este sentido, ha recordado que esta tensión provoca congestiones recurrentes, una elevada demanda de aparcamiento, problemas de accesibilidad y una convivencia compleja entre tráfico motorizado, peatones y ciclistas.

Entre los problemas estructurales que se han detectado destacan la saturación de ejes viarios principales en horas punta, una escasa oferta de aparcamientos disuasorios o periféricos, ausencia de señalización avanzada y de información en tiempo real sobre estacionamiento y un débil cumplimiento de la normativa vigente en zonas actualmente reguladas.

Por su parte, el estudio pretende diagnosticar técnicamente estos problemas y plantear soluciones específicas y realistas para avanzar hacia un modelo de movilidad más ordenado, sostenible y centrado en la ciudadanía.

Según ha explicado la Diputación, la actuación se presenta como un primer paso estratégico hacia la transformación del modelo de movilidad urbana de Tarifa y la colaboración con el Ayuntamiento permitirá dotar al municipio de un documento riguroso y fundamentado que sirva de base para tomar decisiones sobre la reordenación del tráfico y el uso del espacio público, reducir la presión sobre el viario urbano, especialmente en el centro histórico y zonas de alta afluencia y facilitar la implantación futura de un sistema de estacionamiento regulado moderno, adaptado a las necesidades reales del municipio.

De esta manera, según Vidal, se dotará al municipio de una herramienta que "beneficiará tanto a las personas residentes en Tarifa como a los visitantes, así como a la actividad comercial", promoviendo una movilidad más eficiente, equitativa, sostenible y facilitando la "recuperación de espacios públicos para la ciudadanía".

Por su parte, Jorge Benítez ha señalado que poner en marcha el plan de reordenación del tráfico y de aparcamientos regulados por colores es "prioritario en un municipio turístico como Tarifa", al objeto de "intentar minimizar esas molestias que se producen" cuando aumenta la afluencia de visitantes. El estudio cuyo comienzo se ha presentado ayudará a reordenar el tráfico y "detallará cuáles son las zonas más acordes para asignar unas fórmulas de estacionamiento u otras".

Finalmente, Diputación ha indicado que para el desarrollo de este trabajo, se elaborarán matrices de movilidad mediante datos de telefonía móvil y trabajos de campo y se realizarán simulaciones de tráfico actual y futuro mediante programas informáticos especializados. Además, se llevará a cabo un estudio técnico y cartográfico de las zonas aptas para aparcamiento regulado y, finalmente, se lanzará una propuesta de medidas viables de implantación, gestión y fiscalización del sistema.