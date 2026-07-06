Diputación de Cádiz financiará Planes de Equipamientos Deportivos en municipios de menos de 75.000 habitantes

Javier Vidal presentando las ayudas para los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los municipios gaditanos con menos de 75.000 habitantes contarán con nuevos Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLID), siendo la Diputación de Cádiz la que facilite este proceso mediante la puesta en marcha de un programa provincial de ayudas que se articula desde el Servicio de Deportes, del que es responsable el vicepresidente segundo Javier Vidal.

Según ha indicado la Diputación en una nota, ha sido el propio Vidal el que ha presentado esta iniciativa que va a permitir que 39 ayuntamientos de la provincia desarrollen nuevos planes acordes a las necesidades actuales de la población y a la vez adaptados al marco normativo en vigor.

Así, ha explicado que ya en el año 2010 la Diputación de Cádiz fue pionera en el impulso de los PLID en los municipios con menos de 50.000 habitantes, además de colaborar económicamente con las localidades con mayor población para la elaboración de sus propios documentos. Aquellos trabajos culminaron en el año 2013 y, desde entonces, las necesidades, las obligaciones y los hábitos de las personas usuarias han evolucionado.

"Las ciudades cambian, las formas de practicar deporte también", ha señalado Vidal, que también se ha referido a las exigencias medioambientales, de accesibilidad, de eficiencia energética, de igualdad o de digitalización como nuevos factores que hacen necesarios nuevos Planes o la actualización de los ya existentes.

Los PLID son los documentos que identifican las necesidades reales de cada municipio, diagnostican el estado de sus instalaciones, analizan los hábitos deportivos de su población y determinan cuáles deben ser sus inversiones prioritarias de cara los próximos años, ha recordado la Diputación.

Ese trabajo comienza en los municipios, pero siendo conscientes de la capacidad de gestión de los pequeños ayuntamientos, desde la Diputación se aportan 181.000 euros para la puesta en marcha de este Programa Provincial PLID-Cádiz. Dicho presupuesto se distribuirá entre los ayuntamientos en virtud de sus tramos de población. De esta manera, los municipios con menos de 5.000 habitantes recibirán 3.000 euros cada uno; los situados entre 5.001 y 20.000 habitantes, obtendrán 5.000 euros; las localidades de entre 20.001 y 50.000 habitantes, 6.000 euros; y los municipios de entre 50.001 y 75.000 habitantes dispondrán de 7.000 euros para elaboración de sus PLID.

El objetivo de este Programa es "que cada municipio, con independencia de su tamaño, disponga de una hoja de ruta para planificar sus instalaciones deportivas durante los próximos años", según ha explicado Vidal, que ha señalado que las ayudas financiarán íntegramente la elaboración o actualización de los respectivos Planes.

En este sentido, ha indicado que esto se hará mediante la elaboración de un documento técnico, siguiendo una metodología homogénea para toda la provincia, basada en cuatro grandes fases: la primera será el inventario y diagnóstico técnico de las instalaciones; a continuación, el estudio de la demanda y de los hábitos deportivos de la población; un análisis urbanístico y normativo; y, por último, la definición de un plan de actuación con prioridades de inversión y viabilidad económica.