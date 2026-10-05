Diputación de Cádiz fomenta el consumo responsable y la sostenibilidad en el sector pesquero con un proyecto europeo

Archivo - El diputado responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, Andrés Clavijo, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz ha establecido una red con entidades provinciales que servirá para impulsar iniciativas en el ámbito del consumo responsable, la economía circular y la mejora de los sectores productivos acuícola y pesquero gaditanos, a través del proyecto europeo Aquafish 0.0.

El IEDT está afrontando la fase final de su participación en este proyecto, orientado a mejorar la conciencia social en torno al consumo responsable de alimentos marinos y fomentar la transformación de los sectores pesquero, acuícola y hostelero bajo la filosofía de residuo cero, como ha indicado la Diputación en una nota.

Este proyecto, liderado por el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), en el que es socio el IEDT, cuenta con la participación de una decena de instituciones, centros tecnológicos y entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda.

La actuación desarrollada por el organismo provincial se ha centrado en la sensibilización, educación y formación para la reducción del desperdicio alimentario en el sector marino.

Entre sus principales logros en el desarrollo de este proyecto se encuentra haber coordinado y puesto en común a los actores estratégicos de la provincia en este ámbito. Estos agentes son la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de la Diputación; la Federación de Hostelería de Cádiz; la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz; el Campus de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar); el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y el Instituto Español de Oceanografía.

Gracias al trabajo del IEDT en el marco de este proyecto europeo, estos agentes han obtenido proyección internacional de su conocimiento y experiencia.

A lo largo de la ejecución de Aquafish, el IEDT ha participado en encuentros de trabajo en Francia, Irlanda y Portugal, y ha liderado jornadas internacionales en Conil y en Tarifa, que convirtieron a la provincia en centro de debate atlántico sobre pesca sostenible y gobernanza. Además, se propició la celebración de una jornada sectorial en Rota que sirvió para la presentación oficial de la marca colectiva 'Pescado de Rota' y su sistema de subasta electrónica.

El programa incluyó muestras gastronómicas y de cocina por parte del alumnado de la Escuela Fernando Quiñones y el Aula del Mar de la UCA, así como exposiciones de avances científicos en artes de pesca selectiva, acuicultura y revalorización de excedentes gracias a la innovación y puesta en marcha de nuevas actividades industriales.

Entre las acciones impulsadas por el IEDT se han destacado campañas orientadas al sector hostelero destinadas a sensibilizar y fomentar la implantación de modelos de producción y consumo sustentados en la regla de las 3R (Reducir, Recuperar y Reciclar).

En concreto, la participación de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones ha permitido incorporar a la formación del alumnado contenidos relacionados con la sostenibilidad, la pesca selectiva y el aprovechamiento integral de los recursos marinos, incluidos los de bajo valor comercial. Para ello el IEDT ha dotado al alumnado de equipamiento técnico especializado, como pinzas para espinas, delantales, paños de cocina y cuadernos de campo.

Se han desarrollado, además, demostraciones de cocina en directo, con recetas innovadoras en la que se aprovechan partes del pescado que habitualmente son descartadas --como la piel, escamas y espinas--, fomentando así la economía circular.

El IEDT ha realizado también un trabajo audiovisual de carácter divulgativo que aborda los descartes pesqueros, la normativa de la flota europea y la regla de las 3R. El mismo incluye testimonios directos de profesionales de los ámbitos científico, pesquero, acuicultura, gastronómico y consumo, así como consejos prácticos de compra responsable, comprensión de etiquetas y técnicas para eliminar residuos en el hogar.

El proyecto Aquafish 0.0 se inició en noviembre de 2023. Supone una inversión global de más de 2,2 millones de euros, financiados al 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa Interreg Espacio Atlántico 2021-2027.

La asignación destinada al IEDT para la ejecución de las tareas que tiene encomendadas es de 172.790 euros.