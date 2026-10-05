Diputación de Cádiz impulsa el diálogo para recuperar las escuelas rurales de Conil cerradas temporalmente

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, en una reunión con la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, y AMPA del CPR Campos de Conil - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha dado un paso al frente de cara a la recuperación de las sedes del Colegio Público Rural (CPR) Campos de Conil que permanecen cerradas en la actualidad, dando así respuesta a una moción debatida y aprobada por el Pleno de la Corporación provincial el pasado mes de septiembre encaminada a garantizar el mejor servicio para el alumnado y las familias afectadas por la clausura temporal de dichos inmuebles.

En una nota, la Diputación ha indicado que se ha comprometido a actuar "de manera inmediata" con puesta en marcha del procedimiento de concesión de la asistencia técnica para la redacción de dos proyectos de recuperación de las sedes del CPR.

En este caso, será el propio Ayuntamiento de Conil el que determine cuáles serán esos inmuebles de atención prioritaria.

El diputado responsable de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, ha convocado en el Palacio Provincial a la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, a un encuentro en el que también han participado representantes del AMPA del CPR Campos de Conil y personal técnico del Ayuntamiento y de la propia Diputación.

El objetivo ha sido escuchar las demandas de las partes implicadas y aportar unas primeras soluciones de emergencia. Sobre la mesa se han puesto distintas opciones para estudiar vías de colaboración tanto a nivel técnico como económico.

Aragón ha afirmado que se va a estudiar también la concesión de una colaboración económica con el Ayuntamiento de cara al ejercicio 2027, de manera que se pueda seguir avanzando en la reforma y consolidación de las distintas sedes del CPR. Para poner en marcha este mecanismo, el Consistorio deberá entregar la documentación pertinente.

La alcaldesa de Conil ha agradecido a la Diputación su colaboración y el compromiso de estudiar la concesión de una ayuda económica de cara al ejercicio del próximo año para la reforma de los colegios rurales.

Al respecto, ha señalado que desde el Ayuntamiento continuaan avanzando y dando respuesta a las necesidades de los centros para poder recuperarlos y volver a ponerlos en marcha.

En el transcurso de esta reunión de trabajo, el diputado también ha expuesto a la alcaldesa los distintos planes y líneas de ayuda de la Diputación a las que se puede acoger el municipio para seguir avanzando en este y otros proyectos.