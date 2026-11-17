Curso de 'Atención sociosanitaria a personas en el domicilio' en Algodonales dentro del programa Empleo Cerca de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), del que es responsable el diputado Andrés Clavijo, acaba de comenzar los primeros itinerarios formativos incluidos en el proyecto Empleo Cerca, con las ediciones del curso 'Atención sociosanitaria a personas en el domicilio' en los municipios de Algodonales y Los Barrios.

Empleo Cerca es una iniciativa que está llevando a cabo la institución con el objetivo de mejorar las opciones de empleabilidad de personas de toda la provincia, como ha indicado la Diputación en una nota.

Durante las más 650 horas de curso, el alumnado recibirá formación teórico y práctica que les facilitará postularse para empleos relacionados con la atención higiénico-sanitaria, el apoyo psicosocial, el acompañamiento personal y las tareas de apoyo a personas que necesitan asistencia en su domicilio, contribuyendo a mantener su autonomía y mejorar su calidad de vida.

Además de los contenidos específicos, el alumnado recibirá formación en igualdad, desarrollo sostenible, nuevas tecnologías, búsqueda activa de empleo y emprendimiento.

El proyecto contempla también ayudas de formación de 13,45 euros por día lectivo computable, destinadas a facilitar la participación del alumnado que cumpla los requisitos económicos establecidos. La percepción de estas ayudas está condicionada a que se acrediten los requisitos económicos exigidos al inicio de la formación, así como al cumplimiento de las condiciones de asistencia y aprovechamiento previstas en el programa.

Estas que han comenzado en Algodonales y Los Barrios son las primeras formaciones del conjunto de cursos en diversos ámbitos profesionales que la Diputación llevará a cabo en toda la provincia durante las próximas semanas, en el marco del proyecto Empleo Cerca.

Todos los itinerarios combinan formación específica, prácticas profesionales no laborales, formación transversal y complementaria y tutorías, con el objetivo de proporcionar una preparación integral adaptada a las necesidades profesionales en sectores en los que se han detectado oportunidades laborales.

El proyecto Empleo Cerca del IEDT de la Diputación de Cádiz está cofinanciado en un 85% por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) 2021-2027.

La iniciativa apuesta por acercar la formación especializada a los municipios gaditanos, favorecer la igualdad de oportunidades y ofrecer respuestas adaptadas a las necesidades de cualificación profesional y a las demandas del mercado laboral.

Los itinerarios están dirigidos a personas desempleadas, especialmente a aquellas que presentan mayores dificultades de inserción laboral, como personas desempleadas de larga duración, mujeres, mayores de 45 años y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Las personas seleccionadas para participar en las acciones formativas han debido cumplir y acreditar los requisitos establecidos en la convocatoria en la fecha de inicio de los itinerarios, entre ellos la situación de desempleo y la inscripción como demandantes de empleo.