Diputación de Cádiz inicia el procedimiento de cesión a la Junta del centro de salud de La Dehesilla en Sanlúcar

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, en una visita al centro de salud de La Dehesilla en Sanlúcar de Barrameda, junto a la alcaldesa de este municipio, Carmen Álvarez. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, ha visitado el centro de salud de La Dehesilla en Sanlúcar de Barrameda, cuya construcción ha gestionado la institución provincial y que ahora inicia el expediente de cesión al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía.

Según una nota de la Diputación, Aragón ha reconocido que el camino "no ha sido fácil", un proceso que comenzó en 2009, "año en el se alcanzó el convenio para la construcción de este centro entre la Diputación y la Junta de Andalucía y que resolvemos con este gobierno provincial que preside Almudena Martínez".

Tras ensalzar el trabajo desarrollado por el personal técnico de la Diputación, ha explicado durante la visita que se ha resuelto la ampliación del centro de transformación que necesitaba este servicio público, además de legalizar los nuevos sistemas e instalar la red de baja tensión.

Así, ya se cuenta con el CUP, el código universal de punto de suministro, con el que la Junta ya podrá contratar el suministro eléctrico.

En las próximas semanas se procederá a evaluar el rendimiento de la instalación eléctrica, el equipo contraincendios, la fontanería, el grupo electrógeno o el sistema de climatización para verificar su óptimo funcionamiento, según ha indicado el diputado provincial, que ha añadido que la estimación es que todos estos trámites estén solventados "en unos tres meses".

Antonio Aragón ha elogiado las prestaciones de un edificio que, a su parecer, "cumple con creces tanto funcional como estéticamente, al integrarse de manera eficaz con el entorno".

La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, también ha participado en la visita al centro de salud, donde ha apremiado a abrir "cuanto antes" este equipamiento porque "ya son muchos años de espera y los sanluqueños y sanluqueñas lo están reclamando". Además, ha valorado la actitud del diputado provincial por "eliminar el estancamiento que sufría esta obra".

Como se ha indicado, la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz, Eva Pajares, no ha podido estar en la visita técnica al centro, aunque según Diputación, ha mostrado la predisposición de la institución autonómica para agilizar su apertura efectiva para la ciudadanía de Sanlúcar.

El centro de salud de La Dehesilla suma 739 metros cuadrados de superficie útil. Entre sus estancias se prevé una clínica de adultos que incluye seis consultas estándar, una de extracciones y tratamiento y dos polivalentes, así como una sala de cirugía menor ambulatoria. La cobertura médica incluirá clínica pediátrica con dos consultas y una sala de lactancia.

También se alojan estancias para educación sanitaria así como un área de rehabilitación con consulta y salas de rehabilitación y electroterapia. El centro de salud de La Dehesilla ha comportado una inversión de 2.002.894 euros, compartida entre Diputación y Junta de Andalucía.