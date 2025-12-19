Diputación de Cádiz iniciará en 2026 las obras de mejora de la carretera de Jadramil en Arcos

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, y el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, en una reunión informativa sobre obras de mejora de la carretera de Jadramil. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, y el alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, han expuesto a los vecinos de esta localidad de la sierra los pormenores del anteproyecto que recoge las mejoras previstas en la carretera CA-5101, estando previsto que en 2026 se inicien obras en esta vía provincial que nace en el núcleo urbano arcense, discurre junto al barrio de Jadramil y desemboca en la población de Gibalbín.

En esta exposición pública ha intervenido el director del Área de Cooperación de la Diputación, Jesús Sevilla, donde se ha explicado el proceso desarrollado antes de la concreción del anteproyecto, como ha indicado la institución provincial en una nota.

Para esta gestación se estudiaron hasta tres alternativas para acondicionar la CA-5101 y se convocaron reuniones vecinales y diferentes encuentros técnicos para determinar conclusiones.

El objetivo final consiste en reducir los riesgos y fortalecer la seguridad en una vía que carece de arcenes y en la que se prodigan los desplazamientos peatonales. Así, la propuesta técnica elegida contempla una nueva senda ciclopeatonal que, además de aportar seguridad a viandantes y ciclistas, ordena los accesos a esta carretera, con hasta 32 incorporaciones en apenas dos kilómetros de trazado.

Las obras contemplan tres tramos de actuación. Uno en el casco urbano, competencia del Ayuntamiento, y otros dos interurbanos que administra la Diputación. La institución provincial financiará las obras que se emprenderán en estos tres segmentos y que se iniciarán en 2026.

En el próximo año, y antes de la ejecución material de los trabajos, Diputación resolverá los acuerdos de cesión de terrenos, el expediente que permitirá regular la subvención al Ayuntamiento destinada al tramo urbano, la conclusión de los proyectos de construcción y la licitación de las obras de la primera fase de los trazados interurbanos.

Esta primera etapa comportará una inversión de 1,6 millones de euros, la segunda fase, según las estimaciones económicas del anteproyecto, supondrán 600.000 euros adicionales.

La senda ciclo-peatonal tendría una longitud de 1.906 metros. Parte de una zona de travesía urbana de titularidad municipal, en concreto en la intersección de la avenida de Lebrija con la calle Cruz de las Carreras, y discurre por un tramo de 240 metros hasta llegar al kilómetro cero de la CA-5101.

En esta primera parte la senda nace en la margen izquierda y a los 100 metros de recorrido cruzará la carretera para continuar por el lado derecho sobre la franja disponible entre el borde de la calzada y los cerramientos colindantes. Los cruces existentes se resolverán mediante pasos y vados peatonales.

La senda, en este tramo inicial, estará delimitada mediante un bordillo con respecto a la carretera. A partir del kilómetro cero se contemplan dos subtramos interurbanos, uno de 400 metros de longitud que discurre por el margen derecho de la vía provincial, justo en el área con mayor presencia de accesos a viviendas y negocios.

En este caso la senda ocupará, previa rehabilitación del firme, el espacio que ocupa actualmente el carril derecho de la carretera. En compensación, la plataforma de la CA-5101 se ampliará por la margen izquierda. En este subtramo se prevé el acondicionamiento de la parada de autobús existente, habilitando un carril de parada y una marquesina, además de reubicar el núcleo de contenedores de residuos sólidos urbanos.

El último segmento de la senda será el de mayor trazado, de 1.266 metros exactamente, y requerirá cruzar la CA-5101 a través de un paso elevado. Tras discurrir por la margen izquierda finalizará en la glorieta que da acceso a la A-382 y desembocará en una vía pecuaria, ya en la margen derecha, a través de un paso elevado. Los dos subtramos interurbanos estarán delimitados, con respecto a la calzada de la carretera, mediante un pretil de hormigón.