Diputación de Cádiz invierte un millón en un espacio multideportivo y el nuevo recinto ferial de El Colorado

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez (c), en la presentación del proyecto de construcción de un nuevo espacio público para ocio y esparcimiento recreativo en El Colorado. A 14 de noviembre de 2025, en El Colorado. - Nacho Frade - Europa Press

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El núcleo rural de El Colorado, en Conil de la Frontera, contará con un nuevo espacio para actividades deportivas y de ocio y con un nuevo recinto ferial a través de una inversión de un millón de euros que va a destinar la Diputación de Cádiz.

Es la institución provincial la que financia dos proyectos con los que se pretende dotar de equipamientos seguros y de calidad a una zona en la que viven más de 7.000 vecinos, como ha indicado la Diputación en una nota.

La presidenta de esta entidad, Almudena Martínez, ha presentado este proyecto, que se concretará en dos actuaciones diferenciadas. Por un lado, se comenzará con la adecuación de una parcela de propiedad municipal como nuevo espacio para el ocio y las actividades de esparcimiento.

Así, se prevé que en pocos meses se comience a trabajar en la construcción de este equipamiento que contará con tres pistas de pádel, una pista polideportiva para la práctica de baloncesto y fútbol sala y una pista de pump track, un circuito ciclista con curvas y resaltos.

Este proyecto, elaborado por el equipo técnico del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, sale a licitación por un valor de 800.000 euros y su plazo de ejecución es de ocho meses.

Por otro lado, se va a generar un nuevo emplazamiento para el recinto ferial de El Colorado, que se ubicará en un espacio seguro que evite las molestias a la comunidad educativa, tanto por el ruido que se genera en las fiestas como por la cercanía de la actual ubicación a varios centros escolares. Se da respuesta así, ha recordado la presidenta de la Diputación, a las demandas de la asociaciones de vecinos de la zona y de los colegios, con los que se ha consensuado el proyecto, redactado por el estudio de arquitectura local OLM.

Para llevar a cabo este proyecto se ha previsto una inversión de 200.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La superficie afectada por la actuación es de 37.490,29 metros cuadrados.

Se contempla la creación de una red de caminos, algunos nuevos y otros ya existentes, que conectados entre sí permitirán recorrer el pinar en cualquier época del año. Se ampliará la calle principal con la creación del denominado Camino Real y un paseo de carruajes y caballos.

Asimismo, habrá un Camino del Caballo, para el acceso de animales, y un Camino del Infierno, donde se instalarán las atracciones y pequeños puestos. Las casetas se instalarán en un espacio central conectado con el resto de caminos como lugar de encuentro y convivencia.

Almudena Martínez ha avanzado que estas actuaciones podrán comenzar en el primer trimestre de 2026. Se transformará en total una superficie de más de 40.000 metros cuadrados y la inversión alcanza el millón de euros.

Los proyectos obedecen a "la apuesta de la Diputación por el desarrollo rural y porque todos los gaditanos, vivan en una barriada rural o en una ciudad, tengan las mismas oportunidades", ha dicho.

La presidenta de la Diputación ha valorado que ambos proyectos "apuestan por el refuerzo de los servicios públicos, por ofrecer instalaciones deportivas y opciones de ocio a los habitantes de El Colorado y que además se trata de dignificar la feria y su entorno medioambiental, con una nueva ordenación más sostenible y práctica, que soluciona problemas y genera nuevas oportunidades en la economía local".

En la misma línea, el responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación, Antonio Aragón, también teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Conil, ha destacado "la capacidad transformadora" de dos proyectos "muy esperados" en El Colorado, que se han hecho "en tiempo récord" y "con respeto total a la naturaleza del entorno".

Además, ha explicado que dentro del proyecto de la nueva zona multideportiva se ha reservado un espacio para la futura construcción de un pabellón cubierto.

Por su parte, la alcaldesa de Conil, Inmaculada Sánchez, ha agradecido el apoyo de la Diputación a unos trabajos que se han diseñado de forma coordinada con distintas delegaciones del Ayuntamiento, de forma que responden a las necesidades de la población, no sólo de El Colorado, sino del conjunto del municipio conileño, con "importantes necesidades en materia de infraestructuras deportivas".

Además, ha señalado que se da respuesta a las demandas de las familias del centro escolar "con más alumnado de toda la localidad" con el traslado del recinto ferial.

Por último, ha indicado que han sido varias las empresas que se han presentado a la licitación de estos proyectos y ha mostrado su confianza en que puedan ser una realidad a lo largo del próximo año.