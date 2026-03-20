Diputación de Cádiz muestra en Ifeca-Jerez el potencial de la industria del deporte de la provincia

El vicepresidente segundo de Diputación de Cádiz y responsable de su Servicio de Deportes, Javier Vidal, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, en la Feria del Deporte y la Vida Sana. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Las instalaciones de Ifeca en Jerez de la Frontera han acogido este viernes la inauguración de la cuarta edición de la Feria del Deporte y la Vida Sana, una muestra que expone el potencial de la industria del deporte de la provincia de Cádiz.

Según ha indicado la Diputación en una nota, una competición deportiva más allá de resultados, partidos y clasificaciones, reporta actividad económica e ingresos a las poblaciones anfitrionas, abren posibilidades de promoción turística, y sostienen cientos de negocios de empresas y profesionales.

Todas ellas conforman una industria que la Diputación, a través de su Consorcio C-Ifeca, ha identificado y ha convocado a través de la Feria del Deporte y la Vida Sana, un evento que se estrenó tras la pandemia de la Covid-19 y que ha adquirido periodicidad bienal.

Este viernes se ha inaugurado en las instalaciones de Ifeca esta cuarta edición con la presencia del vicepresidente segundo de Diputación de Cádiz y responsable de su Servicio de Deportes, Javier Vidal, que ha comparecido junto al delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio.

La Feria del Deporte y la Vida Sana se celebrará este fin de semana, hasta el domingo 22 de marzo. Durante las dos primeras jornadas --viernes y sábado-- permanecerá abierta de 11,00 horas a 22,00 horas, y el domingo, día de la clausura, se mostrará de 11,00 horas a 16,00 horas.

En la inauguración, Vidal ha hecho referencia a la importancia que la Diputación, junto al resto de entidades colaboradoras con la iniciativa, otorgan al deporte por su aportación a la sociedad. "El deporte en todos los niveles, élite o base, es cultura, educación y vida saludable. El deporte hace mejores ciudadanos y por eso, es importante que invirtamos en deporte", ha asegurado.

Además, ha valorado el incremento presupuestario aplicado por la Diputación en los últimos tres últimos ejercicios, que casi se ha duplicado, el impulso a las infraestructuras deportivas de los municipios y el fortalecimiento de las relaciones con las federaciones a través de convenios que permiten financiar competiciones a lo largo del año.

La feria comprende espacios para instituciones, zona comercial y áreas para la práctica deportiva. Las entidades públicas de la provincia de Cádiz presentan en Ifeca sus calendarios deportivos, con los principales hitos del año en diferentes disciplinas.

Competiciones que también promocionan las federaciones, asociaciones y clubes presentes en esta nueva edición. Atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, ciclismo, artes marciales, escalada, hockey, tenis o patinaje son algunos de los deportes representados.

Las instalaciones de Ifeca albergan además pistas deportivas, escenarios para exhibiciones e incluso zonas habilitadas para actividades, clases y sesiones abiertas al público.

El deporte inclusivo también encuentra su lugar en la Feria del Deporte y la Vida Sana. De hecho, las entidades Fegadi-Cocemfe y los clubes ONCE Cádiz y Sordos de Jerez disponen de expositores en el recinto de Ifeca, desde los que divulgan las actividades deportivas que contribuyen a la integración social de personas con discapacidad.