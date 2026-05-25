Delegado del Gobierno insta a Moreno a aclarar si va a "pasar por el aro de la ultraderecha de Vox"

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha aconsejo este lunes al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, que se centre en sus "competencias" y aclare a los andaluces si va a "pasar por el aro de la ultraderecha de Vox" tras no lograr la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En un audio, Fernández se ha pronunciado así después de que Moreno haya señalado este lunes que "lo razonable y sensato" es que el actual Gobierno de Pedro Sánchez "no llegara más allá" de la Navidad.

"Mejor que hacer cábalas o quinielas sobre el Gobierno central, que no le compete en absoluto, el señor Moreno Bonilla tendría que dedicarse a gestionar sus competencias. Sería mucho más útil centrándose en Andalucía, que es donde tiene que estar ahora para decirle a los andaluces si va a pasar por el aro de la ultraderecha de Vox", ha señalado Fernández.

En su opinión, en vez de "mirar y criticar al gobierno progresista" de España, Moreno tendría que analizar "a su alrededor y ser transparente en la elección de compañeros con los que pretende gobernar Andalucía".

Ha añadido que, "por encima de todo ello, el señor Moreno Bonilla debe asumir las consecuencias que tendría para la salud, la educación, la vivienda, la igualdad y, en general, para los servicios públicos hacer pactos con Vox, porque todos tenemos en la memoria lo que ya ocurrió en el año 2018".