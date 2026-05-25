Archivo - Teodoro García Egea, Juanma Moreno, Francisco Serrano y Javier Ortega Smith, en la firma del acuerdo de investidura, el 9 de enero de 2019 - Jesús Prieto - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El pacto que alcanzaron PP-A y Vox para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018 incluía 37 medidas y se firmó a las cinco semanas de los comicios, esto es, el 9 de enero de 2019. Ambas formaciones tendrán que volver a hablar de cara a posibles acuerdos tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A, con 53 escaños obtenidos, no logró la mayoría absoluta, quedándose a dos diputados.

Como ya indicó días atrás el presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, su partido ya tiene experiencia de negociación y acuerdo con Vox, formación con la que, tras los comicios del pasado 17 de mayo, tendrán que volver a hablar de cara a la constitución del Parlamento de la XIII legislatura y a la propia investidura de Moreno.

PP-A, con 53 escaños, y Vox, con 15, suman la mayoría absoluta (55) y ambas formaciones han expresado su disposición a abrir un proceso de negociación, como ya ocurrió tras las elecciones de diciembre de 2018.

En esos comicios, el partido más votado fue el PSOE-A, que logró 33 esacaños, pero un pacto de PP-A, que obtuvo 26 escaños, de gobierno con Ciudadanos (21 diputados) y de investidura con Vox (12 diputados) hizo posible la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

El acuerdo entre PP-A y Vox para la investidura de Juanma Moreno se firmó el 9 de enero de 2019, a las cinco semanas de las elecciones. Lo firmaron el propio Juanma Moreno; el que fuera candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Francisco Serrano, y los entonces secretarios generales de PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, respectivamente.

Un acuerdo con 37 puntos, por el que la Junta de Andalucía se comprometía a trabajar "decididamente para garantizar la igualdad efectiva de derechos y obligaciones de todos los españoles independientemente del lugar en el que residan".

La creación de empleo de calidad y la lucha contra la corrupción aparecían como los dos primeros puntos de ese acuerdo, en que también se incluía la eliminación de todos "los organismos superfluos y suprimir la administración paralela" de la Junta.

Otras medidas eran una auditoría "independiente de todos los organismos de la Junta de Andalucía" y la eliminación de "toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social".

Poner en marcha "un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas" era otro punto, así como la creación de una consejería de familia.

Asimismo, se recogía "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas". Otra medida era "apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral".

El acuerdo también contemplaba que la Junta de Andalucía colaboraría "con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico".

"Reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa", así como sustituir la Ley de Memoria Histórica y Democrática por una Ley de Concordia eran otras medidas contempladas en el acuerdo suscrito por PP-A y Vox en enero de 2019.