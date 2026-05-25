El PSOE eleva una queja a la Oficina del Censo Electoral por "fallos" con residentes de parcelaciones de Córdoba

Archivo - Urna para las elecciones al Parlamento de Andalucía, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba elevará este martes una "queja formal a la Oficina del Censo Electoral y al Ayuntamiento de Córdoba por los fallos en el registro de ciudadanos residentes en las parcelaciones de la capital en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo", lo que dio lugar a "incidencias que derivaron en la imposibilidad de localizar mesas electorales para poder ejercer el derecho a voto", lo que "habría afectado a más de un centenar de personas, según las estimaciones y quejas recogidas en actas por interventores y apoderados".

Según ha informado el PSOE en una nota, estas incidencias fueron detectadas durante la jornada electoral del pasado 17 de mayo en algunos centros de votación de barrios como Villarrubia y Miralbaida y también en la entidad local autónoma (ELA) de Encinarejo, "donde electores censados en zonas de parcelaciones denunciaron que no habían recibido la tarjeta censal y que no habían sido capaces de localizar su mesa electoral".

Además, "diferentes apoderados e interventores han insistido en que resultaba imposible intentar ayudar a estas personas con la aplicación que el Ayuntamiento de Córdoba había facilitado para consultar el censo electoral, dado que sus calles no aparecían o no tenían número de mesa asociado".

El PSOE ha señalado que, "al no poder realizarse la consulta de otro modo, puesto que anteriormente sí se podía realizar con el DNI, muchos electores vieron frustrado su derecho a voto, al no poder localizar su mesa, ni aun consultando los tablones establecidos en el exterior de los colegios electorales".

En este sentido, el PSOE de Córdoba cree fundamental "atender esta queja y corregir estas incidencias de cara a los futuros procesos electorales para el año próximo, como son las elecciones municipales y las generales, para no dificultar a los electores su derecho al sufragio y evitar el abstencionismo electoral involuntario".

El PSOE de Córdoba, no obstante, ha reiterado su "felicitación al PP por el resultado de los comicios del pasado 17M, tras haber concluido el escrutinio de las elecciones al Parlamento de Andalucía prácticamente sin incidencias en las 954 mesas electorales de la provincia de Córdoba, y una vez añadido el voto de los residentes ausentes en el extranjero (1.686 votantes), el cual ganó el PSOE". También han destacado los socialistas "la normalidad del procedimiento y la transparencia y solvencia del sistema electoral".