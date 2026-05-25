Repullo (PP-A) asegura que el mandato de los andaluces el 17M es tener "la autonomía de contar con gobierno monocolor"

Reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Córdoba, con el secretario general del PP-A, Antonio Repullo; el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, y el portavoz del partido en la provincia, José María Bellido, entre otros cargos. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado este lunes que están "en condiciones de interpretar" el mandato de los andaluces el 17M como "un mandato en el que tengamos un presidente que tenga la autonomía de contar con un gobierno monocolor en San Telmo y un gobierno que esté alineado con la forma de gestionar y alcanzar los objetivos marcados en Andalucía en los últimos años".

En una atención a medios antes de participar en la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Córdoba, junto al presidente provincial del PP, Adolfo Molina, y el portavoz del partido en la provincia, José María Bellido, el popular ha remarcado que hay que "partir de una base en la que le estamos sacando 20 puntos al PSOE, 30 puntos a Vox y con un respaldo social en el que hemos alcanzado 150.000 apoyos más entre los andaluces", tras venir de "una cifra muy importante", de manera que de más de 1,5 millones de votos el PP-A ha pasado a 1.730.000 votos, ha recordado.

Por tanto, el número dos del PP regional ha defendido que "esa estabilidad, seguridad y confianza vienen de la mano de un gobierno sólido y liderado por Juanma Moreno", al tiempo que ha apuntado que "el mandato de la sociedad es que esto sea así".

Ante las posibles negociaciones con Vox para la investidura del candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, o si decide ir a dicho proceso sin negociación con Vox, Repullo ha dicho que ahora mismo es el momento de "la interpretación y análisis de unos resultados que han sido muy buenos" y "en el momento que llegue esa hora nos pondremos en esa situación".

Así, ha apuntado que el PP regional es "un partido grande, amplio, que ha recibido una confianza histórica por parte de los andaluces, y por tanto estamos disfrutando el momento y analizando los datos y proyectándolos para la actividad política ordinaria de este año y el próximo".

De este modo, ha insistido en que ahora están "interpretando y analizando los resultados", tras hacerlo a nivel nacional, a nivel autonómico y ahora en cada una de las provincias y con carácter local. "En el momento que sea oportuno, se iniciará la conversación", ha apostillado.

En cuanto a la composición de la mesa del Parlamento, ha mencionado que se constituye el día 11 de junio y hasta esa fecha "hay margen suficiente para poder hablar con todos los partidos políticos".

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Entretanto, ha abundado en que "la subida impresionante del PP en Andalucía se traduce en que se ha ganado en 599 municipios, el 76% del territorio y donde vive el 93,6% de los andaluces", remarcando que "es una visión global de la realidad y de la importancia del apoyo social que ha tenido el proyecto político y las diferentes candidaturas del PP de Andalucía a lo largo y ancho de las ocho provincias en las que también hemos conseguido ser primera fuerza política muy por delante de la segunda y de la tercera".

En el caso de Córdoba, ha valorado que el PP ha conseguido 11.000 votos más que en las anteriores elecciones y "ello ha supuesto ser la segunda provincia que más arraigo tiene el voto del PP en toda Andalucía", algo que, en su opinión, "es fruto del trabajo constante que se hace del PP de Córdoba", a la vez que ha aplaudido "la subida espectacular de 8.000 votos más" del PP en la capital, con el alcalde, José María Bellido, como candidato, "teniendo en cuenta que ha sido un voto muy transversal, muy repartido en toda la capital, puesto que se ha ganado de una manera amplia en todos los distritos, alcanzando una cuota del 46% del voto", ha indicado Repullo.

Por su parte, Molina ha elogiado que "el PP fue el partido elegido por una amplísima mayoría de cordobeses, de manera hegemónica, demostrando una vez más que es el partido en el que se sienten más representados, el que resuelve sus problemas, el que es como ellos", algo que "se ha visto en la victoria en 64 municipios y los resultados abultados con más de 184.000 votos, que suponen 21 puntos más que los que sacó el PSOE y 31 puntos más que Vox en la provincia".

Por ende, ha mostrado su "agradecimiento a todos los cordobeses que prestaron su confianza el día 17 y que quieren que el PP y Juanma Moreno siga siendo la referencia de solución a sus problemas, de gestión, de moderación, de resolver los problemas reales de la gente como se ha venido haciendo en estos últimos años".

A su juicio, estos resultados "abren también un camino a las elecciones municipales, que ya queda menos de un año", por lo que "con el aval de estos resultados nos ponemos ya a trabajar para seguir trabajando por los cordobeses y que de cara a esas elecciones demostrarles que pueden confiar en el PP", ha expresado.