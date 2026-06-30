Diputación de Cádiz presenta el programa pionero de danza para personas mayores 'Ritmo Mayor'

Vanesa Beltrán presentando el programa pionero de danza para personas mayores 'Ritmo Mayor'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado el programa pionero de danza destinado a personas mayores 'Ritmo Mayor', porque "nadie debe quedarse al margen de la participación artística por razón de edad" y porque "las emociones no entienden nunca jamás de generaciones".

Según ha explicado la Diputación en una nota, la Fundación Provincial de Cultura ha puesto en marcha este año por primera vez esta iniciativa integrada por dos líneas, como son 12 talleres de danzaterapia, por una parte, y dos espectáculos de danza por otra. En su conjunto, forman un itinerario integral en el que las personas mayores participantes no serán únicamente espectadoras, sino protagonistas activas.

Más allá del contenido de acciones en el que se concreta 'Ritmo Mayor', Vanesa Beltrán ha incidido en que se trata de "una manera de entender la cultura como un derecho, como una herramienta de bienestar y como un espacio de encuentro entre personas", en consonancia con el Plan de Derechos Culturales 2025-2030 impulsado por el Ministerio de Cultura.

El proyecto se va a desarrollar entre los meses de septiembre y noviembre en Puerto Real. La alcaldesa de este municipio, Aurora Salvador, ha destacado que el porcentaje de "personas mayores de más de 70 años" en la localidad es "importante". Así, ha expuesto que su Consistorio les quiere "ofrecer calidad de vida, y esa calidad de vida está, por ejemplo, en el derecho a la cultura" que, como ha desgranado Salvador, sirve de estímulo neuronal.

Según ha explicado, 'Ritmo Mayor' se estructura sobre dos pilares complementarios. Por un lado, la participación activa mediante los talleres semanales de danzaterapia que utilizarán la danza española y el movimiento como herramientas para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores, fortaleciendo al mismo tiempo su autoestima, su capacidad de expresión y sus vínculos con la comunidad.

Los talleres estarán dirigidos por Isabel Pérez Cruz, bailarina y docente especializada en danza española, con una dilatada trayectoria en pedagogía, gestión cultural y proyectos destinados a personas mayores. Su experiencia permitirá desarrollar una metodología adaptada a las capacidades y necesidades de cada participante. Pérez Cruz ha aclarado que no hay una edad máxima para participar en el programa.

Estas actividades, gratuitas, tendrán lugar en el Centro Cultural Rosa Butler de Puerto Real, con sesiones semanales entre septiembre y noviembre. Así, cualquier persona, a partir de los 60 años, puede solicitar su inscripción, siempre que no sufra alguna cardiopatía o enfermedad que no sea compatible con el ejercicio físico suave. El aforo máximo en estos talleres es de 25 participantes.

Por otro lado, el segundo pilar lo forma el acceso a la creación profesional, con una programación escénica. Para ello, el Teatro Principal de Puerto Real acogerá el 1 de octubre el espectáculo 'Memorias de Trapo', de La Mona Danza, una delicada propuesta de danza-teatro para público familiar que invita a reflexionar sobre la memoria, las emociones y las raíces culturales a través de un lenguaje de gran sensibilidad poética.

Además, el 19 de noviembre el mismo espacio recibirá a Zyrdanza con 'Mucho más que palabras', un montaje que demuestra el potencial de la danza inclusiva como herramienta de transformación social y visibilización de la diversidad funcional. Esta compañía se ha consolidado como un referente por integrar en sus creaciones a bailarines con y sin discapacidad.

Vanesa Beltrán, finalmente, ha puesto en valor la colaboración en 'Ritmo Mayor' de entidades como la Asociación Paz y Bien y la Asociación Cultural Más Que Danza, cuya experiencia en inclusión, mediación cultural y promoción de la danza refuerzan la dimensión social de esta iniciativa de la Diputación y, en palabras de la diputada, le aportan "un enorme valor".