El diputado provincial de Juventud y Educación, Ignacio Trujillo, con los galardonados con los Premios Juventud. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes, colectivos juveniles e iniciativas destinadas a promover la participación juvenil de toda la provincia han recibido reconocimientos durante la gala de los Premios Provinciales de Juventud de la Diputación de Cádiz. Se trata de unos galardones concedidos por primera vez por la Institución provincial con el objetivo de resaltar la contribución de la población joven al desarrollo cultural, económico y social de la provincia.

El diputado de Juventud y Educación, Ignacio Trujillo, acompañado de la delegada de Salud, Juventud e Infancia y Artesanía del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Silvia Rodríguez, han sido los encargados de presidir este acto, en el que se han dado cita además de los premiados y premiadas, familiares, representantes municipales y de instituciones relacionadas con la institución, según ha indicado en una nota en Diputación.

A esta primera edición se han presentado un total de 20 candidaturas y todas ellas han sido valoradas en función de su originalidad, naturaleza innovadora, calidad técnica, trayectoria, impacto positivo y avales, de acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria.

Como resultado de esas valoraciones, se han concedido un total de seis reconocimientos, en otras tantas categorías. Así, en la categoría 'Asociacionismo y Participación Juvenil' ha sido reconocida la Asociación Novare Emprendimiento, creada y gestionada por estudiantes universitarios cuyo fin es fomentar el emprendimiento juvenil.

Por su parte, en la categoría 'Ciencia e Investigación, Innovación y Tecnología' ha sido galardonado Proyecto Exploradores del Pasado, del IES Sidón de Medina Sidonia, una iniciativa educativa que anima a estudiantes de tercero y cuarto de ESO a investigar y recrear el patrimonio geológico y paleontológico de la provincia de Cádiz.

En la categoría 'Promoción de la inclusión sociolaboral de personas jóvenes con discapacidad' ha sido distinguida la Fundación para el Desarrollo del Deporte Cádiz CF por su contribución a mejorar la calidad de vida, la igualdad y la integración social y laboral, especialmente de jóvenes y colectivos con más dificultades.

En cuanto a 'Innovación y Emprendimiento' ha sido galardonada la Asociación Social Navegantes de Esperanza, una iniciativa solidaria, con origen en Castellar, en el IES Almoraima, impulsada por un grupo de estudiantes convencidos de que podían hacer algo para luchar contra las desigualdades que veían en su entorno.

En 'Arte y Cultura' ha sido por APADIS Bahía de Algeciras por su proyecto Apadis Bambalinas, una compañía de teatro negro integrada por jóvenes actores y actrices con discapacidad intelectual y en la categoría 'Desarrollo sostenible y medio ambiente' ha sido galardonado el Grupo Ornitológico Universitario de Cádiz, una asociación nacida en el seno de la UCA formada y participada sobre todo por jóvenes que trata de acercar la riqueza ornitológica de la provincia a la juventud universitaria.

En su intervención, el diputado de Juventud, Ignacio Trujillo, ha asegurado que la Diputación ha puesto en marcha los Premios Provinciales de Juventud para poner en valor iniciativas impulsadas por jóvenes de entre 14 y 35 años, así como por entidades que "trabajan por enriquecer el entorno", visibilizando así "el esfuerzo y el talento que laten con fuerza en cada rincón de la provincia".

La calidad de todas las propuestas que se han presentado a esta convocatoria ha demostrado que "la juventud gaditana no es sólo futuro, sino el presente; un presente activo, creativo y transformador", ha manifestado el diputado.

Las personas y colectivos galardonados han recibido como reconocimiento unas obras escultóricas realizadas y donadas por el artista gaditano Manuel Luna. Están hechas en terracota y latón y representan "al Kairós de los griegos: el momento oportuno, el instante en que sentimos que el tiempo se detiene ante nosotros", ha explicado el autor durante el acto.