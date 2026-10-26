Diputación de Cádiz ultima la reparación de ocho puntos de la carretera CA-9113 El Gastor-Setenil

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha comprobado la evolución de la intervención emprendida por el Área de Cooperación en la carretera provincial CA-9113, que comunica los núcleos urbanos de El Gastor y Setenil, tras los severos daños provocados por la sucesión de borrascas de febrero, que afectó a nueve puntos kilométricos de esta vía y sobre los que en ocho de ellos la intervención de las obras llegan a su tramo final.

Según ha indicado la Diputación en una nota, en ocho de los nueve puntos afectados las obras llegan a su fase final a la espera de aplicar el aglomerado asfáltico y las barreras de contención, por lo que recobrarán su plena normalidad en el mes de noviembre.

En este sentido, ha explicado que sólo en un punto --en el kilómetro 1,5-- la solución definitiva llegará a medio plazo, a la espera de que se concrete la redacción de un nuevo proyecto y la licitación de las obras para su materialización efectiva, si bien desde el 5 de octubre la circulación se ha restablecido para vehículos ligeros.

Almudena Martínez ha recordado los efectos del tren de borrascas del pasado febrero, especialmente devastador con las carreteras de la Sierra de Cádiz. En ese contexto la presidenta de Diputación ha explicado que "la prioridad fue evitar la incomunicación de las poblaciones", lo cual se logró gracias a un trabajo en equipo que fue reconocido el 19 de marzo con la concesión de la Medalla de la Provincia a las Brigadas de Carreteras de Diputación.

En el caso de la CA-9113 el personal técnico del Área de Cooperación diseñó itinerarios alternativos para mantener el tráfico, al tiempo que únicamente se ha facilitado el paso por la zona de obras a propietarios o usuarios de fincas colindantes en condiciones de seguridad, ha recordado.

La presidenta ha afirmado su "compromiso total" con las mejoras en la red de carreteras provinciales, uno de sus "principales compromisos" al llegar a la Presidencia de la Diputación. Prueba de ello es la inversión de 23 millones de euros tan solo en la ejecución de obras de emergencia tras el temporal del pasado invierno, dos de los cuales se han destinado a la carretera de El Gastor a Setenil.

Este compromiso, ha añadido, se ha visto reforzado con la aprobación del Plan de Carreteras 2025-2027 y la contratación de un nuevo plan de conservación de la red provincial de carreteras para el próximo ejercicio por un montante de 5,2 millones de euros, que permitirá trabajar en 110 carreteras, con una extensión de más de 800 kilómetros, de toda la provincia.

Por su parte, el alcalde de Setenil, Rafael Vargas, se ha congratulado por la ejecución de estos trabajos después de un tiempo en el que el municipio "lo ha pasado muy mal". "Los temporales del pasado invierno demostraron lo vulnerables que somos en esta zona del norte de la provincia"", ha añadido.

Por ello, le ha trasladado a la presidenta de la Diputación su agradecimiento por "la rápida reacción desde el primer día", cuando se quedaron "prácticamente incomunicados". El volumen de inversión ejecutado por la Diputación en las reparaciones necesarias en las carreteras colindantes con el municipio, ha destacado Vargas, "es el mayor que se ha producido nunca para poder garantizar las comunicaciones del pueblo".

En la misma línea, la alcaldesa de El Gastor, ha agradecido la inversión realizada por la Diputación de Cádiz en al arreglo de la CA-9113, una vía que, como ha recordado, arrastra un largo historial de problemas y que "hay que seguir mejorando", pero ha destacado la actuación de la Institución provincial para hacer frente a una situación sobrevenida como la provocada por la borrasca Leonardo.

La aplicación del aglomerado, que confirma el final de las obras de cada zona afectada, se llevará a cabo en los puntos kilométricos 8.3, 8.8, 9.1, 11, 13.150 y 14. En estas localizaciones los daños han sido diversos, como escalones con fractura del firme, deslizamientos que han requerido la reconstrucción de muros de escollera, roturas del borde de la calzada y sustituciones de obras de fábrica.