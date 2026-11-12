Diputación cede gratuitamente un nuevo local a la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Cádiz

José Manuel Cossi, Bruno García y Maite González con el presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Cádiz enn la entrega de las llaves de local cedido por Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Vivienda de la Diputación de Cádiz y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento gaditano, José Manuel Cossi, ha presidido este jueves la firma del acuerdo de cesión de una nueva sede para la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García.

Según ha indicado en una nota, ambos han hecho entrega de las llaves del nuevo local, ubicado en la Plaza Capuchinos de la capital gaditana, al presidente de esta Asociación, Juan Fernández, que cuenta con dos plantas y casi 300 metros cuadrados de superficie y es propiedad de la Diputación.

La propietaria del inmueble actual donde se encuentra la asociación gaditana es la central de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, en Madrid, que ha decidido vender el local gaditano, que se encuentra en pleno corazón del barrio de La Viña, concretamente en la calle de La Rosa. Eso ha desencadenado la necesidad de una nueva sede, para lo cual Diputación les ha cedido un local.

El diputado José Manuel Cossi ha expuesto el papel de la Institución provincial en la situación que se ha originado para esta asociación de jubilados gaditanos. En este sentido, ha explicado que Diputación cuenta con dos locales en el barrio de La Viña y ha tenido la posibilidad de convertirlos en un nuevo centro de encuentro para las personas mayores, considerando "un honor, como Diputación de Cádiz, ser parte de la solución".

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado el "enorme valor" que tiene para la ciudad cuidar y acompañar a las personas mayores, un "papel fundamental" que desempeña la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, que necesita contar con este espacio propio donde seguir desarrollando su actividad, fomentando la convivencia y ofreciendo un lugar de encuentro y acompañamiento.

El alcalde ha señalado que, ante el problema que atravesaba la entidad, se ha conseguido encontrar una solución gracias a la implicación y la colaboración de todas las partes, contando con un aliado fundamental como la Diputación de Cádiz, a la que ha agradecido la labor realizada que ha hecho posible alcanzar este acuerdo.

La Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Cádiz desarrolla, como han explicado las autoridades presentes en la cesión, una labor con una gran utilidad pública, que la Diputación de Cádiz considera "imprescindible". Cuentan con más de 300 socios y su local funciona como espacio de encuentro y convivencia, en el que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 55 años y que se mantengan activos. En su sede desarrollan actividades como talleres de alfabetización y de cultura general, hábitos saludables, baile, manualidades, juegos o estimulación cognitiva, entre otras.

Diputación ha recordado que desde el Área de Servicios Sociales de Diputación se trabaja con ese mismo objetivo con programas como el de Mayores Activos, en el que participaron más de 8.000 personas en 2025, y que tiene entre sus objetivos combatir la soledad no deseada.