Economistas advierten en un estudio que "las carencias en infraestructuras frenan el crecimiento de Cádiz"

Foto de familia con el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel A. Vázquez Taín, y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, en la presentación de un informe sobre infraestructuras - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de Cádiz y el Consejo General de Economistas de España (CGE), a través de su Servicio de Estudios, han presentado este martes un estudio en el que se advierte que "las carencias" de la provincia en materia de infraestructuras "frenan su crecimiento".

Bajo el título, 'Infraestructuras y crecimiento económico en Cádiz (2015-2025): propuestas de futuro', se ofrece un análisis de la evolución económica provincial y de las infraestructuras necesarias para impulsar su competitividad, atraer inversión y generar empleo, como ha indicado la Diputación en una nota.

El estudio, encomendado y financiado por la Diputación, pone de manifiesto una paradoja, que Cádiz dispone de una posición geográfica estratégica, una gran capacidad portuaria y 3.410 MW de potencia renovable instalada, pero estas fortalezas no se traducen en niveles de renta y empleo equiparables a los del conjunto de España.

Al respecto, se ha añadido que en 2023 el PIB por habitante fue de 21.344 euros, el 69% de la media nacional. Aunque el paro bajó del 38,3% en 2015 al 18,7% en 2025, continúa siendo el más elevado entre las 13 provincias analizadas.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha subrayado la utilidad pública del estudio para "la toma de decisiones estratégicas", y ha apelado a "la unidad y el consenso en el reto compartido de mejorar las infraestructuras", comprometiéndose para ello a "promover el diálogo y construir una posición común".

"Hoy ponemos al servicio de la provincia un diagnóstico riguroso de la máxima solvencia técnica sobre la situación de las infraestructuras de transporte y energía en Cádiz", ha aseverado Martínez, asegurando que el estudio es "una herramienta de trabajo muy valiosa para establecer una senda conjunta que ponga fin a las carencias que limitan el crecimiento de las empresas, la atracción de inversiones y la creación de empleo en la provincia de Cádiz".

En ese sentido, ha afirmado que "Cádiz no pide privilegios" sino "estar mejor conectada y preparada para crecer y brindar más oportunidades en una provincia con un potencial excepcional", apuntando a actuaciones como el desdoble de la N-IV y de la N-340, la electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla, el Nudo de Tres Caminos, la conexión ferroviaria entre las bahías de Cádiz y Algeciras, el refuerzo por tren y avión entre Cádiz y Madrid o el refuerzo de la red eléctrica del eje de 400 KV.

Martínez ha comprometido "el esfuerzo" de la Diputación en la nueva etapa que se abre con este estudio, recordando la importancia de invertir en nuevas infraestructuras pero también en su conservación. Así, ha avanzado que el presupuesto previsto para 2027 contempla "una notable partida" para inversión y mantenimiento de las carreteras provinciales.

Por su parte, el decano del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca, ha reivindicado "una visión de conjunto" para el futuro de la provincia, sosteniendo que "Cádiz tiene activos que muchas provincias querrían para sí", como el primer puerto de España en Algeciras, más de 3.400 megavatios renovables instalados y una posición "privilegiada" en el Estrecho de Gibraltar.

"Lo que no hemos logrado todavía es que todo eso funcione como un sistema, conectado entre sí y con el resto del territorio. Ese es el salto que necesita la provincia, y ello exige que todas las administraciones trabajen con una misma agenda de prioridades", ha señalado.

Cabeza de Vaca ha pedido pasar "del diagnóstico a la ejecución" con una planificación estable, prioridades compartidas y mecanismos que permitan comprobar el cumplimiento de los compromisos, indicando que desde el Colegio quieren aportar "análisis y propuestas concretas" para que la provincia avance "de manera coordinada".

El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha destacado el valor del análisis para orientar la inversión pública, donde "las infraestructuras son una condición necesaria para crecer, aunque no suficiente".

En su opinión, este trabajo pone de relieve que en Cádiz "buena parte de lo que hay que hacer está identificado desde hace años, y en algunos casos incluso presupuestado", asegurando que el problema "trasciende a la provincia", ya que en el conjunto de España, "el stock de infraestructuras productivas ha perdido cerca de 11.000 millones de euros desde 2014".

Vázquez Taín ha cerrado su intervención con una advertencia sobre el modelo productivo, al entender que el estudio indica que "Cádiz mueve mercancías y genera energía, pero retiene muy poco del valor que pasa por ella" y que "sin capacidad en la red eléctrica, sin suelo industrial preparado y sin conexión ferroviaria suficiente, buena parte de lo que llega al puerto sigue de largo".

DATOS DEL ESTUDIO

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el valor real acumulado de las infraestructuras públicas disminuyó un 6% entre 2015 y 2022, es decir, la inversión no logró compensar su depreciación económica.

Aunque el esfuerzo medio de inversión pública en infraestructuras representó el 0,90% del PIB provincial, ligeramente por encima del 0,84% nacional, el reparto sectorial revela "desequilibrios", poniendo de ejemplo que en 2022 los puertos concentraron el 43,5% de la inversión, frente al 9,2% destinado al ferrocarril.

Además, la inversión real en infraestructuras públicas se redujo un 19% entre 2015 y 2022 y el esfuerzo inversor pasó del 1,3% al 1,0% del PIB provincial.

Entre los principales cuellos de botella figuran la línea ferroviaria de vía única Algeciras-Bobadilla, la falta de conexión ferroviaria eficiente con Madrid, los tramos pendientes de desdoblamiento de la N-IV y de la N-340 entre Vejer y Algeciras, y las limitaciones de acceso a la red eléctrica para nuevos proyectos industriales.

El informe también identifica necesidades de suelo productivo, agua, conectividad del aeropuerto de Jerez y conservación de las infraestructuras existentes.

En energía, se señala Cádiz es la primera provincia andaluza en potencia eólica, pero la falta de capacidad de evacuación en determinados nudos impide conectar nuevos proyectos, y las solicitudes asociadas al hidrógeno renovable superan ya los 4.000 MW. El aeropuerto de Jerez, con 884.539 pasajeros en 2025, un 21% menos que en 2019, fue además el único aeropuerto andaluz que perdió tráfico ese año.

El director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, Salvador Marín, responsable de presentar los resultados, ha subrayado que el dato que mejor resume la década es que el valor real de las infraestructuras públicas de Cádiz bajó todos los años entre 2015 y 2022.

"Lo invertido no alcanzó siquiera para reponer lo que se iba desgastando, y eso se ve sobre el terreno en firmes deteriorados, en drenajes que cortan carreteras en La Janda o en una línea ferroviaria de trazado decimonónico", ha lamentado.

El estudio realiza una radiografía completa del panorama económico, empresarial y social de la provincia de Cádiz en los últimos 10 años, con especial referencia a los déficits en infraestructuras básicas, y plantea 20 propuestas de futuro en ocho ámbitos concretos como son los de gobernanza, energía, ferrocarril, carreteras, puertos y suelo productivo, aeropuerto, agua, y conservación y conectividad digital.

Como eje central propone un Plan Provincial de Infraestructuras con horizonte 2045, consensuado entre administraciones y agentes económicos y sociales, que defina prioridades, presupuestos, responsables y calendarios de ejecución.

También recomienda crear una oficina técnica de seguimiento que informe periódicamente de las actuaciones presupuestadas, licitadas, adjudicadas y ejecutadas.