Escuelas de teatro de cinco municipios de la provincia de Cádiz se reúnen en Vejer para formarse y tejer redes

Participantes del Encuentro Provincial de Teatro que se ha celebrado el pasado fin de semana en Vejer de la Frontera (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, de la que es vicepresidenta la diputada Vanesa Beltrán, ha hecho un balance positivo del segundo Encuentro Provincial de Teatro que se ha celebrado el pasado fin de semana en Vejer de la Frontera, en la que ha participado alumnado de de escuelas de teatro y grupos de aficionados de cinco localidades gaditanas.

Las actividades formativas y de convivencia se han desarrollado en las instalaciones del Hotel Convento San Francisco, de la red pública de hoteles Tugasa, y en el Teatro Municipal de Vejer, tal y como ha indicado la Diputación en una nota.

En concreto, han participado un total de 41 alumnos y alumnas de escuelas de teatro y grupos de aficionados de la Escuela Municipal de Teatro de Castellar de la Frontera, la Escuela de Artes Escénicas Juan Mena de San Roque, la Escuela Municipal de Artes y Campañas de Teatro de Chiclana de la Frontera, el Aula municipal de Teatro Hijo de la Luna de Benalup-Casas Viejas y la Escuela de Teatro Paco Algora de Vejer de la Frontera.

Por allí han pasado, con diferentes propuestas, cuatro profesionales de referencia en el sector teatral, como son Bruto Pomeroy, actor con trayectoria en teatro, cine y TV; Pepe Bablé, director y dramaturgo de diversas compañías, director de las compañías de títeres La Tía Norica y Albanta y director del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz hasta el año 2019; Ana Ruiz, actriz, directora de teatro y cine, docente y autora teatral; así como los grupos Animarte de Cádiz, y Arsalabrasa de Prado del Rey, que han aportado a las actividades formativas un enfoque más lúdico, centrado en el circo y la improvisación.

De igual manera, han participado en la organización del Encuentro personal técnico de la Fundación Provincial de Cultura y representantes del sector procedentes de los municipios participantes.

Los responsables de la Fundación Provincial de Cultura han destacado la respuesta del alumnado al programa diseñado, así como la "entrega y gran profesionalidad" de las compañías de teatro y de los expertos participantes en los laboratorios y mesas de experiencias.

Para evaluar el nivel de satisfacción de los participantes, se ha apuntado que, a diferencia de otras enseñanzas artísticas, el arte dramático no tiene niveles profesionales de ciclo medio. Es decir, sólo cuenta con la vertebración alrededor de las enseñanzas superiores, por lo que su formación a ese nivel queda relegada al ámbito privado y asociativo, que es la situación en la que se encuentra el alumnado que ha asistido al encuentro.

De ahí su importancia, como se ha señalado, ya que les ha permitido no sólo aprender, sino también compartir experiencias y conocer a personas con las mismas inquietudes, creando sinergias entre aficionados al teatro procedentes de distintos municipios.

Desde la Fundación Provincial de Cultura se ha puesto también en valor la adecuación de los espacios con los que se ha contado para el desarrollo de esta iniciativa, tanto del Hotel Convento San Francisco de Tugasa como del Teatro Municipal, contando con la complicidad del Ayuntamiento de Vejer.

Con todos estos ingredientes, desde la Diputación ya se plantea la continuidad de este Encuentro de Teatro, que se enmarca en la línea de apoyo a la formación de estudiantes y practicantes de diferentes disciplinas artísticas, como la música o la danza.