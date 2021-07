La exposición 'Fuera de serie', de Daniel Diosdado, se presenta en la Sala Virtual de Diputación de Cádiz

CÁDIZ, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz suma una nueva muestra a su Sala Virtual de Exposiciones. Se trata de 'Fuera de serie', una recopilación de los trabajos del ilustrador y creativo jerezano Daniel Diosdado.

Según informa la Diputación en una nota, 'Fuera de serie' es una selección de su trabajo personal y carteles que comercializa en su tienda online. "Son diseños aparentemente sencillos, directos y fáciles de entender y ahí radica su actual popularidad y aceptación pública", ha explicado el comisario de la exposición, David Saborido, que ha añadido que "en ellos se advierten la alegría, la inteligencia y una pasión conceptual muy personal".

Daniel Diosdado inició sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, donde estudió las técnicas tradicionales, para licenciarse finalmente en la Universidad Politécnica de Valencia, motivado por su inquietud de ampliar su campo de estudio en la ilustración y el diseño.

Su trabajo parte de una idea conceptual que combina con su universo gráfico de color, composición y texturas, para crear sus sugerentes imágenes, que invitan a la reflexión en el espectador. Es un ilustrador versátil, lo que le permite trabajar en editorial, publicidad, cartelería, audiovisual y muralismo. The New Yorker, The Washington Post, The Wall Street Journal, El País, Forbes, GQ, StubHub, Pacífico, Lustau o el Festival de Flamenco de Jerez, son algunos de sus clientes.

Tiene publicado el cómic 'Voy Tirando', tras ganar el certamen Desencaja. Participa periódicamente en exposiciones, colaboraciones y talleres, y ha sido reconocido con varios premios y menciones.

