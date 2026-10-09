La Feria Ganadera de Benaocaz (Cádiz) reúne durante esta edición a más de 300 ovejas de raza merina y cabra payoya

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (2i), visita la Feria Ganadera de la localidad gaditana de Benaocaz. A 9 de octubre de 2026 en Benaocaz, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

BENAOCAZ (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha participado este viernes en la apertura de la XIII Feria Ganadera de Benaocaz, que reunirá en esta edición a más de 300 ejemplares, con especial protagonismo de las razas ovina y caprina autóctonas de la provincia, como son las ovejas de raza merina grazalemeña y las cabras de raza payoya.

Junto a la presidenta han estado presentes el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal; la alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, y representantes de otras administraciones y entidades implicadas en la iniciativa, como la Junta de Andalucía y la Asociación de Ganaderos de Benaocaz.

En una nota, la Diputación ha señalado que unas 40 explotaciones ganaderas participan en la exposición de este año, que incluye, como novedad, cabezas de ganado vacuno.

La propia Diputación aporta a la muestra 22 ejemplares de ovejas y cabras --12 cabras y un macho, y ocho ovejas y un carnero--, procedentes de los programas de conservación y mejora de razas autóctonas que desarrolla la administración provincial en la Finca El Imperio.

En su intervención, Almudena Martínez se ha referido a la importancia que se otorga en la administración provincial al sector primario, y en este caso concreto a la producción ganadera, y ha reconocido "el esfuerzo" de los ganaderos y ganaderas "por mantener nuestras tradiciones" y fijar la población a los entornos rurales.

Este esfuerzo, ha recordado, cuenta con el respaldo de la Diputación, no sólo a la hora de apoyar iniciativas como la Feria Ganadera de Benaocaz, sino con la actividad que desarrolla la propia institución provincial a través del Centro Experimental Agrícola y Ganadero (CEAG).

Estas instalaciones, adscritas al Área de Transición Ecológica de la que es responsable el vicepresidente segundo Javier Vidal, se encuentran "en pleno proceso de reforma y modernización", con la idea de adaptar el equipamiento a las necesidades de hoy en día.

Entre otras, se ha incidido en poner en funcionamiento un centro y laboratorio de reproducción ganadera, que sería el primero de Andalucía, respondiendo así a las demandas de las ganaderías de la provincia, convirtiendo al CEAG "en referente" del sector en la comunidad autónoma, según ha recordado Vidal.

Tanto Martínez como Vidal han animado a visitar Benaocaz este fin de semana, "disfrutar de la muestra de ganado" y participar en el resto de actividades programadas para estos días, entre ellas, un mercado con unos 20 expositores con productos autóctonos y artesanales de la zona.

Por su parte, la alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, ha destacado el valor de esta feria para potenciar a dos razas autóctonas como son la cabra payoya y la oveja merina, y ha invitado a que personas de los alrededores se acerquen a disfrutar de esta feria. Además, ha agradecido el respaldo de la Diputación al sector ganadero y a los ganaderos, "porque su esfuerzo es el que mantiene vivo este sector en la actualidad".

La programación de la Feria Ganadera se desarrolla desde este viernes hasta el lunes 12 de octubre en las instalaciones expositivas situadas en el Llano de la Huerta. Incluye tres concursos de ganado: XIII Concurso de la Cabra de la Sierra de Cádiz; el XIV Concurso Nacional Morfológico de la Raza Ovina Merina de Grazalema y el XII Concurso Nacional Morfológico de la Raza Caprina Payoya.

De forma paralela a esta actividad expositiva, hay un mercado de productos, se sucederán concursos populares, degustaciones de cabrito de raza payoya y cordero de raza merina de Grazalema, actuaciones musicales y una exposición de pinturas de Isabel Villagrán.

También están expuestas las imágenes que han participado en el concurso, el tercero ya, de 'Fotografía de la oveja Merina de Grazalema'.

Además, el sábado y el domingo a las 8,30 horas se despertará a la gente del pueblo y visitantes con una peculiar "diana", en la que participarán algunos de los animales expuestos.

Durante el acto de apertura, la Asociación de Ganaderos de Benaocaz ha hecho entrega a la presidenta de una placa como gesto de agradecimiento a la Diputación.