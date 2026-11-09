La Feria Nacional de Ganadería y Agricultura que organiza la Diputación de Cádiz cierra con récord de visitantes

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, visita la XXV edición de la Feria de la Ganadería y la Agricultura 'Fegasur'. - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La vigésimo quinta edición de Fegasur, la Feria Nacional de Ganadería y Agricultura que organiza la Diputación de Cádiz en C-Ifeca, en Jerez de la Frontera, se ha clausurado con una cifra récord de visitas, con una cifra que ronda las 10.000 personas.

En una nota, Diputación ha señalado que tras dos años de parón forzoso por la situación sanitaria que afectó al ganado, todas las actividades programadas en Fegasur se han llenado de público, tanto las jornadas técnicas como las degustaciones, talleres, showcookings, exhibiciones de labores arrieras, ecuestres y de perro ratonero andaluz.

Además, los visitantes han podido ver la exposición con hasta 502 cabezas de ganado bovino (limusin, retinto berrenda y avileña), ovino (churra lebrijana, lojeña y merina de Grazalema), caprino (florida), porcino (cerdo ibérico) y equino (asnal andaluza). Asimismo, ha indicado que para los profesionales, esta exposición de ganado y la Subasta Oficial siguen siendo el principal referente dentro de Fegasur.

En este sentido, ha recordado que como es tradicional, la mañana del domingo, además de las diferentes actividades programadas, incluyó la celebración de la Subasta Nacional Oficial de Ganado Selecto que forma parte del calendario anual que, cada año, se elabora desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con más de 30 tarjetas de licitadores entregadas, 51 de los 52 bovinos de razas retinta, limusin y avileña que salieron a puja fueron adjudicados por encima del precio de salida.

La Diputación de Cádiz, a través del Área de Transición Ecológica, de la que es responsable el vicepresidente segundo Javier Vidal, ha contado con un estand en el que se han realizado diferentes actividades encaminadas a promocionar la calidad de la cabaña ganadera y la producción agrícola de la provincia de Cádiz. Del mismo modo, se organizaron visitas de centros escolares de la provincia, como parte de los programas de Educación Ambiental de la Institución Provincial.

También el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial ha contado con un estand en el que su personal técnico ha dado a conocer los distintos proyectos de cooperación transfronteriza (España-Portugal) que se gestionan desde dicho organismo.

Concretamente, el IEDT ha presentado en Fegasur dos proyectos Interreg aprobados en el marco de la sexta convocatoria de Cooperación Territorial Europea Interreg-Poctep 2021-2027: Innopyme y Agrosocial Plus, cofinanciados en un 75% por la Unión Europea a través de fondos Feder. Para ello se ha celebrado la jornada 'Innovar con los pies en el campo', en la que se ha tratado la innovación, digitalización e inteligencia artificial para la ganadería, la agricultura y la empresa rural, presentando experiencias reales, encuentros profesionales donde debatir y descubrir qué mejorar, cómo hacerlo y por dónde empezar.

En su apartado técnico, y gracias a la implicación de COAG-Cádiz, UPA-Cádiz y el proyecto Interfaz de la Junta de Andalucía en materia de prevención de incendios forestales, Fegasur 2026 ha desarrollado un programa de ponencias que ha recibido una gran acogida por parte de los profesionales y técnicos del sector, en el que se han tratado temas de actualidad como la ganadería extensiva, los avances en el control y la expansión del avispón oriental y la citada prevención de incendios forestales.

Igualmente, Diputación ha destacado la colaboración prestada por Asaja-Cádiz, en cuyo espacio se ha presentado una muestra de productos agroalimentarios de la provincia y que, durante los tres días de feria, ha atendido al gran número de agricultores y ganaderos que se han desplazado hasta el recinto de C-Ifeca, además de desarrollar su propio programas de actividades.

Finalmente, ha señalado que un año más la apuesta de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, que colabora con la feria desde la primera edición, ha sido fundamental para que Fegasur obtenga tan buenos resultados, como se ha puesto de manifiesto con el aumento de ganado presente en la exposición, entre otros factores, gracias al programa de actividades 'Todos en Fegasur'.