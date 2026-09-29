Grazalema (Cádiz) volverá a revivir este fin de semana la recreación de 'Sangre y amor en la Sierra'

Vanesa Beltrán y el alcalde de Grazalema en la presentación de 'Sangre y amor en la Sierra'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado este martes, junto al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y la presidenta de la de la Asociación Cultural Recreación Histórica 'Bandoleros de Grazalema', Minerva Hidalgo, la celebración, del 2 al 4 de octubre, de la recreación de 'Sangre y amor en la Sierra', la historia de José María Hinojosa, bandolero conocido como el Tempranillo, y María Jerónima Francés, en el siglo XIX.

Así, este fin de semana Grazalema escenificará un suceso que marcó su historia en 1832 y que tiene como protagonistas a José María Hinojosa el Tempranillo y a su amada, María Jerónima Francés, en la que intervienen docenas de personas, entre actores y figurantes caracterizados de época, y donde se implica el municipio en su totalidad, llegando a congregar en torno a 15.000 personas asistentes como público en los últimos años.

Este evento, apoyado por Diputación, da lugar a un fin de semana "único", según se ha expuesto la diputada Vanesa Beltrán, que ha incidido en que 'Sangre y amor en la Sierra' es patrimonio "cultural y emocional" de la serranía gaditana.

En este sentido, ha señalado que el patrimonio emocional es aquel que forma parte de la identidad de un territorio y esta representación, durante sus 18 años de existencia, ha demostrado que "la cultura es mucho más que un espectáculo, es, entre otras cosas, la capacidad de todo un pueblo para contar su historia".

Por su parte, el alcalde de Grazalema ha desgranado los que, en su opinión, son los tres ingredientes que fraguan el éxito de esta propuesta, que son la enorme participación, el esmero y cuidado "al máximo detalle" puesto en toda la recreación y la fecha elegida para festejar 'Sangre y amor en la Sierra'. En este sentido, García ha estimado que octubre es una fecha idónea, puesto que el turismo de interior coge el testigo al segmento de sol y playa que protagoniza el verano gaditano, y contribuye, así, a su desestacionalización.

Además, Vanesa Beltrán, Carlos García y Minerva Hidalgo han destacado el papel que desempeña la gastronomía de la época durante el fin de semana de 'Sangre y amor en la Sierra', que incluye entre los guisos ofrecidos las migas de Manuela, las tostas de pringá o chorizo asado, entre otros platos.

Por otra parte, Diputación ha recordado que el Servicio de Igualdad lleva varios años publicando un Calendario Feminista en el que se incluye a 12 mujeres gaditanas pioneras, con trayectorias no suficientemente conocidas o reconocidas. Precisamente, marzo de 2026 estuvo protagonizado por María Jerónima Francés.

Así, ha señalado que cuesta seguir la biografía de María Jerónima, aunque se da por hecho que nació en la misma época que José María Hinojosa, sobre 1805. Se ignoran fecha y lugar exactos de su nacimiento, si bien su familia parece proceder de Almonaster La Real (Huelva), y dedicarse a la siega. Acuden donde se requería mano de obra: Montecorto (Málaga), Olvera o Torre Alháquime. Su hermano Frasquito el de la Torre --en referencia a Torre Alháquime-- fue el primer compañero de correrías de quien luego será su cuñado, el Tempranillo. Al igual que las mujeres de su época, Jerónima jugaría un rol crucial en la economía doméstica y agrícola, con quehaceres definidos por la sociedad, que a menudo eran invisibles y carecían de reconocimiento, ha señalado Diputación.