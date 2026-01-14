La II Trail Villa de El Bosque (Cádiz) congregará este domingo a unos 1.200 deportistas

La responsable de Cultura en la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán (c), el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, y el concejal de Deportes en el municipio, Antonio Ramírez, además de José Ramírez, del Club Trotones. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La II Trail Villa de El Bosque congregará este domingo 18 de enero en esta localidad de la provincia de Cádiz a unos 1.200 deportistas para cubrir un recorrido de 12 kilómetros y 300 metros de desnivel

La Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Bosque y los clubes Trotones y Rompecaminos han sumado esfuerzos para organizar este acontecimiento deportivo que ha cubierto el cupo de inscripciones y al que está invitada a participar toda la ciudadanía gracias a las actividades paralelas programadas, como ha indicado la institución provincial en una nota.

Será "una fiesta por todo lo alto" en la que habrá sorteos, actuaciones musicales, reconocimientos a deportistas locales, barra para recaudar fondos y actividades para animar al público de todas las edades.

En el acto de presentación de este evento deportivo y lúdico han participado la responsable de Cultura en la Diputación, Vanesa Beltrán, el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, y el concejal de Deportes en el municipio, Antonio Ramírez, además de José Ramírez, del Club Trotones.

Vanesa Beltrán ha asegurado que esta prueba "es mucho más" que una competición deportiva, porque es "un impulso turístico y un revulsivo" para el municipio y la comarca de la sierra de Cádiz. De hecho se espera que unas 3.000 personas, entre deportistas, familiares y visitantes, acudan este fin de semana a la localidad gaditana.

También es, en palabras de la diputada provincia, "una apuesta clara por el deporte, por la salud y por el respeto hacia la naturaleza, que se inculca desde los más pequeños hasta los más mayores". "Desde la Diputación apoyamos este trail porque entendemos que dinamiza la economía del municipio, la actividad turística y porque sirve para consolidar hábitos saludables entre la ciudadanía", ha abundado.

También el alcalde de El Bosque ha animado a disfrutar del ambiente que se generará en torno a esta carrera de montaña "pensada para todos los públicos" y en la que "deporte, compañerismo y cuidado a la naturaleza se dan la mano para celebrar un evento único".

José Ramírez se ha encargado de ofrecer detalles más técnicos, apuntando que la salida y meta estarán ubicadas en el entorno de la plaza de toros. Además, habrá dos modalidades --trail y senderismo-- y competirán atletas en varias categorías.

La de adultos discurrirá sobre un trazado de 12 kilómetros, mientras que la de juveniles y cadetes completarán un recorrido de dos kilómetros. Las categorías infantil, alevín, benjamín, pitufos y pañales correrán 1.000 metros, 500, 400, 300 y 100 metros, respectivamente.

Habrá premios para los tres primeros clasificados y clasificadas de la prueba general, así como trofeos y medallas en otras categorías. Además, todos los corredores que finalicen la prueba recibirán un obsequio.