Una jornada en Rota (Cádiz) pone en valor el potencial de la pesca artesanal y la promoción del producto local

Inauguración de la Jornada del Pescado de Rota y el Mercado Nacional, una iniciativa promovida por la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72), celebrada en Rota (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz ha mostrado su respaldo a la I Jornada del Pescado de Rota y el Mercado Nacional, una iniciativa promovida por la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72) que ha convertido a esta localidad de la Costa Noroeste en punto de encuentro para el análisis, la promoción y la valorización de la pesca artesanal.

La jornada ha reunido a representantes institucionales, profesionales del sector pesquero, investigadores, expertos en innovación, restauradores y agentes vinculados al ámbito marítimo y gastronómico con el objetivo de abordar los retos y oportunidades que afronta actualmente la pesca artesanal y explorar nuevas vías para reforzar su competitividad y presencia en el mercado nacional, ha indicado la Diputación en una nota.

Este primer encuentro ha contado con el impulso del proyecto europeo 'Aquafish 0.0', financiado por fondos Feder en el marco del programa Interreg Espacio Atlántico.

La inauguración ha corrido a cargo del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, el gerente de la OPP72 y secretario general de Fecopesca, Nicolás Fernández, y, como representante del IEDT de la Diputación de Cádiz, Noelia Villar.

Durante su intervención, el alcalde ha hablado de la importancia de estas jornadas como "espacio de encuentro entre administraciones, sector productivo, centros de investigación y empresas", subrayando la necesidad de "seguir impulsando iniciativas que contribuyan a generar oportunidades para la pesca local, la hostelería y el conjunto de la economía vinculada al mar".

Ruiz Arana ha puesto además el acento en el valor estratégico de la Marca Colectiva Pescado de Rota, una herramienta creada para identificar el origen de las capturas desembarcadas en la lonja local, garantizar su trazabilidad y reforzar el posicionamiento del pescado roteño como "un producto de calidad, proximidad y pesca artesanal".

El alcalde también ha hecho referencia al "potencial" de especies como la corvina, protagonista de esta primera edición, recordando "la estrecha relación existente entre pesca, gastronomía y turismo", sectores que "contribuyen de manera decisiva a la proyección exterior de la localidad y a la generación de actividad económica y empleo".

Por su parte, Nicolás Fernández ha incidido en la necesidad de fortalecer el papel de la lonja roteña y avanzar en nuevos modelos de gestión y comercialización que permitan mejorar la competitividad del sector. Asimismo, ha defendido la importancia de la implicación conjunta de pescadores, administraciones y entidades para garantizar el futuro de la actividad pesquera y continuar poniendo en valor los productos del mar de Rota.

La jornada ha abordado además los principales resultados del proyecto europeo Aquafish 0.0 y se ha puesto el foco en cuestiones relacionadas con la innovación, la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad, analizando proyectos y experiencias que "demuestran cómo la colaboración entre el sector productivo, los centros de investigación y las administraciones puede contribuir a una pesca más eficiente, sostenible y adaptada a las demandas del mercado", según se ha indicado.

Durante el encuentro también ha valorado el patrimonio pesquero de la localidad, destacando recursos y tradiciones emblemáticos como los Corrales de Rota, ejemplo de aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y "referente" de una actividad estrechamente ligada a la identidad histórica del municipio.

La programación de esta primera jornada se ha articulado en torno a varios espacios de análisis y debate. Así, tras la mesa institucional de apertura, una segunda titulada 'Uniendo Redes: El Compromiso Público por el Sector Pesquero', con expertos vinculados a la investigación, la innovación y el desarrollo empresarial, ha abordado las oportunidades que ofrece el proyecto europeo Aquafish y la transferencia de conocimiento al sector pesquero a través de una mesa centrada en la I+D+i en el Espacio Atlántico.

Asimismo, una tercera mesa ha reunido a representantes del sector extractivo, la hostelería y la divulgación gastronómica para reflexionar sobre sostenibilidad, valorización del producto pesquero y estrategias para reforzar la conexión entre el mar, la restauración y el consumidor final.

La jornada ha concluido con un showcooking bajo el lema 'La Gastronomía del Aprovechamiento: Pescado de Rota y Residuo Cero', en el que especialistas en gastronomía marina y formación hostelera mostraron distintas propuestas culinarias basadas en el aprovechamiento integral de los recursos pesqueros.

Esta iniciativa ha corrido a cargo de Carlos Goicoechea, director de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de la Diputación, y José Lucas Pérez Llorens, del Aula Universitaria de Gastronomía Marina (Ceimar-UCA).

Como broche final, los asistentes han participado en una degustación gastronómica ofrecida por la Asociación Gastronómica Los Borriquetes.