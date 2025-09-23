Más de 220 personas asisten en Arcos (Cádiz) a una jornada sobre legislación urbanística

Inauguración de la jornada sobre legislación urbanística en Arcos, organizada por el Servicio de Asistencia a Entidades Locales de la Diputación de Cádiz en colaboración con la Junta de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Más de 220 personas se han dado cita en el Edificio de Emprendedores de Arcos de la Frontera para asistir a la jornada sobre legislación urbanística, organizada por el Servicio de Asistencia a Entidades Locales de la Diputación de Cádiz en colaboración con la Junta de Andalucía.

El objetivo de esta sesión formativa es proporcionar a los empleados públicos una visión "clara, actualizada y estratégica" para afrontar "los retos" de planificación territorial que los municipios deben cumplir de acuerdo a la normativa actual.

El responsable de Asistencia a Municipios en la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Cádiz, Carmen Sánchez, y el delegado municipal de Urbanismo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Arcos, Salvador Valle, han sido los encargados de inaugurar esta jornada, cuya puesta en marcha responde a una demanda de formación trasladada por el personal que realiza sus funciones en materia urbanística y de vivienda.

Entre los contenidos de la sesión, se incluyen las claves del modelo de ordenación urbana estipulado en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), desde la planificación del suelo y la vivienda, hasta las clases de suelo y los instrumentos de transformación urbanística, pasando por las actuaciones ordinarias y extraordinarias en suelo rústico y el papel fundamental de la sostenibilidad.

Además, permiten abordar las implicaciones prácticas de la normativa vigente, su régimen transitorio y las oportunidades de colaboración público-privada por la apuesta la ley.