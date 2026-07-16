Las obras que financia Diputación de Cádiz para la recuperación del Tajo del Águila en Algar concluirán en septiembre

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, en la visita a las obras en el Tajo del Águila. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

ALGAR (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El proyecto de recuperación del Tajo del Águila como recurso natural y turístico está cada vez más cerca de ser una realidad, según ha señalado la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, que se ha desplazado hasta Algar para comprobar cómo avanzan los trabajos de acondicionamiento y adaptación para el uso turístico de este proyecto "estratégico" no sólo para la localidad, sino también para el conjunto de la comarca de la Sierra y, por extensión, para la provincia de Cádiz. Asimismo, el alcalde, José Carlos Sánchez, ha anunciado que las obras finalizarán en el mes de septiembre.

En una nota, la Diputación de Cádiz ha recordado que ha invertido en esta primera fase del proyecto 2,3 millones de euros, a través de una subvención al Ayuntamiento de Algar, con el objetivo de recuperar unas instalaciones que llevaban siete años cerradas. Almudena Martínez ha reiterado la importancia de reabrir el Complejo del Tajo del Águila por su potencial para la creación de empleo y la generación de actividad económica en torno al turismo sostenible.

Calificado por la presidenta como "un tesoro de la provincia de Cádiz", tener el complejo Tajo del Águila "abandonado y cerrado" durante tanto tiempo era "una oportunidad perdida" que "no se podía permitir", ha declarado Almudena Martínez, que ha añadido que por eso su Gobierno se comprometió a volver a convertirlo en "un motor económico y turístico de la Sierra".

Esta actuación entronca con la apuesta de la Diputación Provincial por convertirse en el "salvavidas" de los pequeños municipios que cuentan con escasos recursos y que, en el caso de Algar, no hubiera podido afrontar un proyecto de este calado en solitario. De esta manera, la presidenta ha defendido el papel de la Diputación como "aliada estratégica del empleo en la zona rural, devolviendo a los pueblos recursos y oportunidades de futuro" y, además, cuidando el "turismo sostenible" en la provincia.

Según ha explicado el alcalde de Algar, José Carlos Sánchez, que ha acompañado a Almudena Martínez en su visita al Tajo del Águila, en estos momentos las obras están al 80% de su ejecución, con lo que la previsión es que terminen a finales de septiembre.

En paralelo al final de las obras, la Diputación está colaborando con el Ayuntamiento en la elaboración de los pliegos para la licitación pública que sacará el propio Consistorio algareño para la explotación turística del Tajo del Águila. El objetivo, ha anunciado el alcalde, es que el complejo pueda estar funcionando en el verano del año próximo año 2027.

Según los datos que ya se conocen del proyecto, el Complejo Turístico mantiene un número de plazas de alojamiento similar al de antes de su clausura, con 45 plazas de albergue, 54 en bungalós, 185 en el área de acampada y 18 en la zona de autocaravanas. En los últimos meses, desde junio de 2025, se ha venido trabajando para la mejora de todos estos espacios.

Además, según ha explicado la Diputación, se han realizado obras de adecuación de caminos, de actualización de las instalaciones generales de saneamiento y electricidad y se han acondicionado otros espacios como la recepción, los vestuarios o la piscina.

NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO

Durante su visita a Algar, Almudena Martínez también ha tenido ocasión de visitar otra actuación en la que está implicada la Administración provincial. Así, ha conocido el avance de las obras de construcción del nuevo pabellón polideportivo cubierto de la localidad, que encara ya su fase decisiva antes de abrirlo al público.

Se trata, según Diputación, de un proyecto municipal que ha requerido de una inversión total de 1.681.569 euros y donde la Institución Provincial ha aportado casi toda la financiación de este proyecto a través de distintas líneas de ayuda al Ayuntamiento durante los últimos cinco años.

Con este proyecto se ha logrado transformar una antigua escombrera en unas instalaciones deportivas de primer nivel para el disfrute de la población de Algar, ha apuntado Diputación.