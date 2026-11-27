Participantes del proyecto Urraca de Diputación en Alcalá. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz acaba de culminar un nuevo hito en el marco del proyecto Urraca (siglas de Urban Rivers Resilience to Climate Change Adaptation), la iniciativa financiada con fondos europeos destinada a encontrar medidas para adaptar los tramos urbanos de los ríos de la provincia a los desafíos del cambio climático, donde los participantes prefieren soluciones basadas en la naturaleza para adaptar los ríos al cambio climático.

Según ha indicado la Diputación en una nota, se trata del balance inicial de la segunda fase de talleres participativos en las localidades de Jimena de la Frontera, La Barca de la Florida, Ubrique, Villamartín y Alcalá de los Gazules. En este sentido, ha indicado que aunque será necesario realizar un análisis más exhaustivo de los datos recopilados, hay una idea principal que resume las propuestas realizadas por quienes han participado: prefieren las soluciones basadas en la naturaleza.

Las sesiones en cada una de estas poblaciones se han desarrollado entre el 3 y el 17 de noviembre y han participado vecinos de zonas inundables, personal técnico, docentes y representantes locales, es decir, quienes habitan en las cinco localidades, por lo que sus aportaciones resultan de "gran valor" para diseñar los planes de acción finales.

Diputación ha señalado que en esta segunda ronda de talleres, quienes han participado han tenido la oportunidad de proponer medidas concretas y reales frente a sus principales preocupaciones sobre los riesgos detectados en los ríos urbanos asociados al clima.

Son riesgos que fueron detectados por estos mismos participantes en la primera fase de encuentros realizados el pasado verano. En aquel momento, a partir de conversaciones y dinámicas en grupo, expresaron como principales preocupaciones la sequía, las inundaciones, la contaminación de los ríos y las olas de calor.

Por su parte, según Diputación, las sesiones realizadas este mes de noviembre han permitido transformar esas preocupaciones en propuestas concretas para proteger los cauces fluviales y a la población. Son ideas medibles y realizables pensadas por los propios participantes.

Frente a las grandes obras de ingeniería tradicional, los participantes en los cinco municipios llegaron a una misma conclusión, como es que hay que apostar por las soluciones basadas en la naturaleza y la gobernanza local, por su mayor viabilidad económica y rapidez de ejecución.

Así, una de las principales medidas que proponen es la renaturalización de los cauces, es decir, devolver espacio al río, recuperar vegetación autóctona de ribera y realizar desbroces selectivos que respeten el ecosistema. En segundo lugar, apuestan por el "urbanismo preventivo" y la sombra, evitar que se hagan nuevas construcciones en zonas inundables, así como crear calles con arbolado y zonas de sombra que conecten los pueblos con sus ríos.

Finalmente, aprecian la necesidad de promover la participación y la educación, creando órganos de coordinación como las "mesas del río" e impulsar la educación ambiental desde la infancia.

Además, en cada taller se han debatido propuestas diversas en función de las necesidades de cada territorio que van desde la creación de un parque fluvial y el aprovechamiento de manantiales en Jimena de la Frontera o la protección del río Guadalete en La Barca de la Florida, hasta la instalación de sistemas de alertas tempranas en Ubrique, aumentar la permeabilidad urbana en Villamartín y la protección frente a crecidas en Alcalá de los Gazules.

Diputación ha explicado que todas estas propuestas, junto a las que se están extrayendo de otras formaciones y jornadas participativas realizadas en el marco de este proyecto, serán evaluadas desde un punto de vista técnico en las próximas fases del proyecto Urraca, de modo que puedan integrarse como sugerencias de actuación concretas. La idea final es generar un Plan de Acción en cada una de estas cinco localidades, con medidas realistas para fortalecer la resiliencia climática de sus cauces urbanos.

El proyecto Urraca es una iniciativa impulsada por la Diputación de Cádiz, a través de la Agencia Provincial de la Energía, con la sociedad cooperativa Estudio Agua y Territorio en calidad de socio especializado. Cuenta con un presupuesto de cerca de 210.000 euros, financiados de forma íntegra con fondos europeos del programa Horizonte Europa, ha recordado la Diputación.