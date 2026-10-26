Las personas mayores de la residencia Matía Calvo de Diputación de Cádiz muestran su trabajo colectivo en 'Miradas'

Imágenes de la exposición 'Miradas', creada por personas mayores de la residencia Matía Calvo de Diputación de la Cádiz - DIPUTACIÓN DE LA CÁDIZ

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La residencia de Mayores Matía Calvo, que gestiona la Diputación de Cádiz en la capital, ha vivido este fin de semana una jornada festiva y de convivencia en la que se ha mostrado el trabajo que vienen desarrollando en las últimas semanas sus usuarios, a través de la exposición 'Miradas'.

La muestra es una especia de bitácora de la vida en esta residencia, el hogar de estas personas, que desarrollan un buen número de actividades al año y generan una serie de fotografías e imágenes para el recuerdo, como ha indicado la Diputación en una nota.

Hasta 400 de estas instantáneas muestran el día a día de estas personas y de sus actividades fuera de lo cotidiano, siendo seleccionadas 200 de ellas para formar parte de esta exposición.

'Miradas' ha abierto en una jornada de convivencia y ocio con varias actuaciones para las personas residentes de este centro, contándose con el grupo de castañuelas Mujeres de Acero, la actuación de la cantaora invitada Carmen Campo y la de la monologuista María Caballero.

En todo momento, el papel protagonista y activo de las personas mayores es la clave de este proyecto, en el que están implicadas en todas las fases: la elección de las actividades que desarrollan durante el año y en la selección de las fotos y su preparación, ya que las han recortado en diferentes jornadas de trabajo.

Como un ejercicio de convivencia y con el fin de mantenerse proactivos, se busca también que tengan ese sentimiento de ser partícipes en la toma decisiones y recordar su papel fundamental en la sociedad, en la que "la experiencia tiene mucho que aportar a las nuevas generaciones".