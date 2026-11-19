El alcalde de Trebujena, Ramón Galán, y el consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz de la Diputación, José Manuel Cossi - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cádiz de noviembre ha dado un nuevo paso para la edificación de 16 viviendas en Trebujena, de las cuales 13 serán VPO (Viviendas de Protección Oficial) y otras tres de renta libre, con la aprobación por unanimidad del préstamo hipotecario para ejecutar dichas obras.

La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, sociedad mercantil pública que depende íntegramente de la Diputación, y cuyo consejero delegado es José Manuel Cossi, concertará este préstamo con Caja Rural del Sur por valor de 1,2 millones de euros, tras una consulta realizada a todas las entidades financieras, ha indicado la institución provincial en una nota.

La operación va a hacer posible completar y transformar un edificio, situado en la avenida de Chipiona del municipio de Trebujena, cuya estructura ya estaba realizada, pero que, en su momento, se paró el desarrollo de la edificación.

Hace algunos meses que la Diputación llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para que la institución provincial reorganice este inmueble y potencie su uso residencial, previsto para jóvenes del municipio. Las tres viviendas de renta libre que incluye la promoción sirven como pago a la propiedad, como se ha indicado al respecto.

Una vez que se finalice el procedimiento de licitación y se formalice el correspondiente contrato de obras, se estima que los trabajos puedan comenzar a principios de 2027. El plazo de ejecución previsto para la terminación de la promoción es de aproximadamente 18 meses.

El Consejo de Administración de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo ya había acordado en el mes de mayo la aprobación provisional de esta operación financiera, con el objetivo de financiar la edificación de las viviendas. Posteriormente, este mes de noviembre, la Comisión Informativa Permanente de Economía de la Diputación emitió su propuesta de autorización al respecto por unanimidad.

Así, la aprobación en el Pleno de noviembre supone concluir una de las fases administrativas "imprescindibles" para el desarrollo de este proyecto.

Este punto ha contado con los votos a favor de todos los grupos que componen la corporación, como son PP, PSOE, La Línea 100x100 e IU. En este caso, se da la coincidencia de que el portavoz de IU en el Pleno de la Diputación es el también alcalde de Trebujena, Ramón Galán.

UN PATIO CENTRAL Y ELEMENTOS SINGULARES La nueva configuración prevista para esta promoción por parte de la Empresa Provincial de Vivienda organizará la construcción en torno a un patio central.

Alrededor de este espacio se desarrollarán las circulaciones comunes mediante galerías abiertas, favoreciendo la entrada de luz natural y la ventilación de las viviendas.

La solución dada desde la entidad provincial recupera, además, elementos vinculados a la arquitectura tradicional andaluza, reinterpretándolos para adaptarlos a las necesidades actuales y a las condiciones urbanísticas del casco antiguo de Trebujena. Todos los domicilios contarán con garaje y trastero en planta sótano, excepto una vivienda de movilidad reducida.

La intervención presta especial atención al tratamiento de la fachada y a la conservación de determinados elementos de la edificación existente.

Entre los componentes que se conservan destaca especialmente el muro frontal de acceso, con un característico portón triangular, que se integra en la nueva propuesta como elemento singular de la entrada peatonal desde la calle Matilla.