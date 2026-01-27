Una ponencia del cocinero Juan Viu y la capitalidad gastronómica de Jerez promocionan a Cádiz en Madrid Fusión

El cocinero barbateño Juan Viu durante su ponencia en Madrid Fusión - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz está presente estos días en Madrid Fusión, el Congreso Internacional de Gastronomía que se celebra anualmente en la capital de España, y donde la provincia gaditana se ha promocionado con una ponencia del cocinero barbateño Juan Viu y con la capitalidad gastronómica de Jerez de la Frontera, que ostenta en este 2026.

En esta cita, la provincia gaditana ha contado con una destacada presencia, como es la de Juan Viu con una ponencia en el escenario principal del certamen titulada 'El mar gaditano', ha indicado la Diputación en una nota.

Además, se ha desarrollado un acto en este congreso sobre la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026 de Jerez de la Frontera. Para el traslado de la gastronomía gaditana a este foro, han intervenido el Ayuntamiento de Jerez, la Fundación Osborne y la Diputación, que es la entidad que sostiene económicamente esta presencia.

En la cocina de Juan Viu desempeñan un papel protagonista el mar, así como los productos locales y de temporada. El chef ha desarrollado en el auditorio de Madrid Fusión una charla "muy personal", basada en las vivencias de su vida en lugares como Barbate, Zahara de los Atunes y Cádiz capital.

Viu ha definido su cocina como "la tradicional y marinera de siempre", dándole su enfoque y punto de vista para unirla con una cocina también "refinada". Todos estos elementos han estado presentes en la charla que ha ofrecido en Madrid Fusión con el patrocinio de Diputación. El cocinero barbateño ha considerado que poder exponer en un congreso referente como este su experiencia ha sido para él "muy reconfortante y un orgullo".

Cabe apuntar que ha sido reconocido recientemente con la estrella Michelin por su restaurante Mare, ubicado en la Plaza de la Candelaria de Cádiz capital.

Por otro lado, Diputación ha aprovechado el escaparate que supone Madrid Fusión para mostrar las fortalezas de Jerez como Capital Española de la Gastronomía en 2026. Ha sido con un coloquio este pasado lunes entre algunos de los agentes principales del sector en la localidad, durante el cual el público asistente ha podido degustar una berza jerezana, como uno de los platos típicos de la cocina tradicional, y un vino oloroso de Bodegas Osborne.

En este diálogo, conducido por el periodista Paco Lobatón, han participado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; los chefs jerezanos Israel Ramos (Restaurante Mantúa) y Juanlu Fernández (Lú Cocina y Alma); el director de la Fundación Osborne, Iván Llanza; y el periodista gastronómico Pepe Ferrer.

El acto ha estado organizado por la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez, y ha contado con la colaboración de la Fundación Osborne.

Según Diputación, la provincia de Cádiz cuenta actualmente con un total de 11 estrellas Michelin, las tres de Aponiente, del chef Ángel León-; las dos estrellas de Alevante, también regentado por el cocinero León; las otras dos de Lú Cocina y Alma, de Juanlu Fernández; y una estrella en Mantúa, de Israel Ramos, en Código de Barras, de Leon Griffioen, en el Mesón Sabor Andaluz, de Pedro Aguilera, y en el ya citado Mare, de Juan Viu.

Madrid Fusión se ha consolidado como un referente internacional de la gastronomía. La edición de este año incluye cinco espacios diferenciados para mostrar la cocina, el vino o la repostería, y más de 300 oradores entre ponencias, talleres y catas. Comenzó el lunes 26 y se prolongará hasta el miércoles 28 de enero.