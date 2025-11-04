La presidenta de la Diputación de Cádiz destaca el crecimiento del 126% de plazas aéreas con Reino Unido

LONDRES 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha destacado en el marco de la World Travel Market (WTM) de Londres el verano récord de pernoctaciones en hoteles que ha vivido la provincia de Cádiz este 2025, en el que los meses de julio, agosto y septiembre han registrado las mejores cifras de alojamiento de viajeros en los hoteles de la provincia desde que hay datos. Asimismo, ha destacado el crecimiento del 126% de plazas aéreas con Reino Unido.

En una nota, Martínez ha resaltado que en el tercer trimestre de este año se han completado más de 3,7 millones de pernoctaciones hoteleras, superando en 150.000 pernoctaciones al mejor registro histórico hasta ahora que correspondía al tercer trimestre del año 2019. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz ha tenido la oportunidad de compartir estos datos con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha visitado este martes el estand de la provincia de Cádiz en la WTM.

"Afrontamos esta WTM con optimismo, datos turísticos excelentes y buenas perspectivas en el mercado británico, el segundo internacional más importantes para la provincia de Cádiz", ha apuntado Martínez, que ha incidido en que "el tercer trimestre de 2025 ha arrojado en la provincia de Cádiz los mejores datos de la serie histórica en pernoctaciones en hoteles, el mayor gasto medio de viajeros de toda Andalucía y un posicionamiento al alza en el mercado emisor de Reino Unido".

En este sentido, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz ha valorado que "en 2026 se estrenará la cuarta ruta aérea directa de la provincia con el país anglosajón con la incorporación del vuelo Jerez-Londres Stansted el 1 de mayo, que se sumará a los que ya conectan desde 2025 con Manchester, Leeds y Birmingham", remarcando que esta previsión de crecimiento de plazas aéreas se sitúa en el 126%, "con un incremento de frecuencias de tres a siete vuelos semanales y de una estimación del número de turistas británicos que visitará la provincia que rondará los 30.000 viajeros".

"La estrategia de crecimiento sostenible que estamos desarrollando desde la Diputación a través del Patronato Provincial de Turismo está dando sus resultados y nuestro objetivo en esta World Travel Market es seguir mejorando el posicionamiento del destino Cádiz en el mercado británico", ha aseverado para finalizar.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha proseguido este martes con su agenda de trabajo en el recinto ExCeL de Londres (Reino Unido), donde se está celebrando la WTM 2025, y en la que ha protagonizado las primeras reuniones técnicas con touroperadores y agentes destacados del sector turístico para explorar nuevas oportunidades de promoción del destino provincia de Cádiz.

Según ha indicado la Diputación, diversas empresas gaditanas ya se encuentran presentes e instaladas en la WTM para compartir proyectos, oportunidades e ideas de negocio, así como para buscar acuerdos comerciales.

Asimismo, ha señalado que el turismo británico representa en la actualidad el segundo mercado internacional para la provincia de Cádiz. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 pernoctaron en hoteles, apartamentos y campings de la provincia de Cádiz más de 120.000 turistas británicos que sumaron, en total, más de 390.000 pernoctaciones. Estas cifras colocan al turismo británico como el tercero más importante para la provincia de Cádiz por detrás del turismo nacional y del alemán.

Además, ha indicado que más allá de los datos cosechados, las perspectivas del mercado británico son buenas gracias al fruto que ha dado el esfuerzo del Patronato Provincial de Turismo por mejorar la conectividad con Reino Unido, que ha desembocado en una nueva conexión aérea directa entre varias ciudades del Reino Unido y la provincia de Cádiz (aeropuerto de Jerez de la Frontera) con la aerolínea Jet2 y que contribuyen, también, a que Andalucía presente actualmente los mejores datos de conectividad aérea de Andalucía con Reino Unido.

En este sentido, ha recordado que desde mayo de este año la compañía Jet2 ofrece vuelos directos desde Jerez de la Frontera con las ciudades de Birmingham, Leeds y Manchester. A estos tres destinos se sumarán Londres-Stansted en 2026 y Bristol en 2027, lo que supondrá una oportunidad destacada para mejorar el flujo de turismo británico a la provincia de Cádiz, ha concluido.