La presidenta del Parlamento traslada su disposición a colaborar con Diputación de Cádiz en beneficio de la provincia

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (i), y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, en una visita institución al Palacio Provincial de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha ejercido este miércoles 5 de agosto de anfitriona en la visita institucional que la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha realizado al Palacio Provincial, y donde ambas representantes han manifestado su disposición a colaborar en beneficio de la provincia gaditana.

Se trata del primer encuentro en la sede de la Diputación entre las presidentas de ambas instituciones desde que Mestre accediera al cargo a finales del mes de julio, sustituyendo a Jesús Aguirre tras el pacto de gobierno entre PP y Vox.

En una nota, la Diputación ha informado que en el transcurso de su visita al Palacio Provincial, Ana Mestre ha estampado su rúbrica en el Libro de Honor de la Diputación de Cádiz.

A continuación, han intercambiado obsequios. La presidenta de la Diputación ha entregado a Mestre un ejemplar de la Constitución de 1812 y la presidenta del Parlamento andaluz ha entregado a su vez una edición especial del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Durante el encuentro, que han mantenido en el despacho presidencial, han destacado el compromiso de colaboración institucional entre ambas administraciones para seguir sacando adelante proyectos e iniciativas importantes para la provincia de Cádiz y la ciudadanía.

Ambas han coincidido en asegurar que la colaboración entre administraciones es "esencial" para responder "con eficacia" a las necesidades de la provincia.

Además, la presidenta de la Diputación ha puesto en valor que Ana Mestre sea la primera mujer de la provincia de Cádiz en ser presidenta del Parlamento de Andalucía, agradeciéndole esta visita institucional "que simboliza el respeto entre instituciones y el compromiso de seguir trabajando desde el diálogo, la lealtad institucional y la cooperación en beneficio de la provincia de Cádiz y Andalucía", ha remarcado.

Almudena Martínez ha deseado a Mestre "suerte" en esta nueva etapa política que inicia como presidenta de la cámara andaluza y se ha mostrado convencida de sus cualidades "políticas y humanas" para dirigir el Parlamento.

La trayectoria de Ana Mestre incluye haber formado parte de la Corporación Provincial como diputada, tal y como ha recordado Martínez.

Por su parte, Ana Mestre ha agradecido el recibimiento y ha confirmado su disposición para que el Parlamento de Andalucía y la Diputación de Cádiz continúen la senda de colaboración y entendimiento en el marco de las funciones de cada institución.