Reuniones empresariales en la IBTM World Barcelona, donde ha acudido el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz se ha posicionado como destino de turismo MICE (reuniones, congresos e incentivos) en la IBTM World Barcelona, una de las principales ferias internacionales de este segmento turístico, que se ha celebrado este mes de noviembre en Fira Barcelona con la presencia de una delegación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz.

Durante las tres jornadas en las que se ha desarrollado la feria, la delegación técnica del Patronato ha dado a conocer las infraestructuras, establecimientos hoteleros, espacios singulares y experiencias que ofrece la provincia de Cádiz para la organización de reuniones y eventos profesionales, según ha indicado este organismo en una nota.

La participación ha permitido además reforzar los contactos comerciales existentes, identificar nuevas oportunidades y continuar posicionando el destino en los principales mercados emisores de turismo de reuniones.

Además del Patronato, por la provincia de Cádiz han acudido también las empresas Hotel Valentín Sancti Petri & Convention Centre, SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort, Cobos Catering, Hipotels provincia de Cádiz, OKU Andalusia, Hotel Meliá Zahara Resort & Villas y Puerto Sherry Hotels & Resorts.

Como se ha explicado, la IBTM World reúne a destinos, hoteles, espacios para eventos, agencias especializadas y organizadores profesionales procedentes de numerosos mercados internacionales. Su principal objetivo es favorecer el contacto comercial, generar oportunidades de negocio y establecer nuevas alianzas entre los distintos agentes de la industria de eventos.

Para el Patronato, la industria MICE constituye "una línea estratégica" para la diversificación y competitividad turística de la provincia de Cádiz. Se trata de un segmento "de especial interés" por su contribución a la desestacionalización de la actividad turística, al generar desplazamientos y ocupación hotelera durante periodos de menor demanda vacacional, especialmente en otoño, invierno y primavera.

A ello se suma su capacidad para atraer visitantes con un elevado nivel de gasto, dinamizar diferentes sectores de la economía local y favorecer la contratación de servicios profesionales, restauración, transporte, actividades complementarias y experiencias vinculadas al territorio.

Según los datos del avance del informe de la industria MICE 2025 elaborado por el Spain Convention Bureau, el gasto medio diario de una persona viajera de reuniones en España alcanzó los 388,50 euros en 2025, una cifra que prácticamente triplica el gasto medio del turista de ocio. El mismo informe sitúa en 14.830 millones de euros el volumen de negocio generado por esta industria en España.