Alumnos asisentes al proyecto 'Sonidos que hacen memoria' en Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Sonidos que hacen Memoria', que desarrolla la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía ha desarrollado en la Diputación una actividad en la que la música y doctora en Educación, componente del Dúo Metha, Rocío González Cabello, junto su hermano Jorge González Cabello, ha interpretado una serie de piezas a piano y violín ante un auditorio de más de 120 personas, la mayoría escolares llegados de los institutos Columela de Cádiz, Manuel de Falla de Puerto Real y Elena García Armada de Jerez.

"Queremos que desarrolléis una conciencia crítica y que identifiquéis los discursos de odio y exclusión que actualmente se presentan", ha resumido González Cabello, una actividad sobre la que ha añadido que "estudiar la memoria sirve ante todo para aprender de los errores del pasado y no volverlos a repetir".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, Cristina García Sarasa, así como su delegado provincial, Ángel Medina Linares, han explicado este proyecto y otros que vienen desarrollando en la provincia y a nivel andaluz, dedicados al recuerdo, justicia y reparación de las víctimas y a su divulgación entre la población escolar con diferentes herramientas didácticas.

La música es la protagonista en este caso, y ha llegado a seis institutos de Setenil, Sanlúcar de Barrameda, Benalup-Casas Viejas, Algeciras, Olvera y San José del Valle, además de los tres que han asistido a este acto final en el que se ha ofrecido un balance de la acogida que ha tenido la iniciativa.

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz ha respaldado económicamente esta iniciativa en el marco de la convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva del año 2026. 'Sonidos que hacen Memoria' une música e investigación histórica, que trae al primer plano a al menos 87 hombres que la documentación existente demuestra que se exiliaron a Francia tras la Guerra Civil y, tras sufrir los estragos de los campos de refugiados en Francia y enrolarse en la Compañía de Trabajadores Extranjeros, fueron deportados a campos de exterminio tras la ocupación del Ejército nazi.

Según ha apuntado la Diputación, 27 de ellos sobrevivieron y en parte gracias a ellos se conoce su historia de resistencia y superación y las circunstancias en que se desempeñaron en esos campos de explotación y tortura, en los que la música fue en algunos casos un alivio momentáneo y una evasión de la dura situación cotidiana.

El Dúo Metha --de piano y violín-- ha interpretado algunos temas representativos y simbólicos de esta realidad, algunos de ellos composiciones en homenaje a las víctimas, además de rescatar o adaptar algunas de las melodías que sonaban, por ejemplo, en Mauthausen. Fue en ese espacio donde fue enviado el mayor número de españoles que no fueron reclamados por el Gobierno de Franco y que, de facto, se convierten en apátridas. Una información que, con el apoyo del recurso didáctico de la música, se da a conocer a la población escolar que participa en el programa.

También se le ofrece al alumnado nociones del uso que tenía la música en el contexto de la II Guerra Mundial, que por un lado fue empleada como arma política y de control de la población y como estrategia de propaganda para atraerlos a los eventos del partido nazi, y, por otro, fue el consuelo coyuntural para quienes vivían el horror de los campos de exterminio o incluso la tabla de salvación de algunos músicos, ha señalado la Diputación.

Cristina García Sarasa ha explicado al alumnado asistente que la Asociación Triángulo Azul viene desarrollando su labor en Córdoba y Jaén y que, gracias al apoyo de la Diputación, por primera vez ha podido tener alcance en la provincia de Cádiz. "Desde el año 2021 hemos hecho muchísimas cosas, sobre todo enfocadas en el homenaje a aquellos deportados andaluces que sufrieron el horror de los campos de concentración" y prueba de ello son las 297 piedras de la memoria que la entidad lleva colocadas en Andalucía.

Por su parte, el conductor del acto, el periodista David Doña, ha explicado que este tipo de programas que desarrolla el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación trata de que no se pierda el recuerdo y "que no se olvide lo que es capaz de causar el fascismo".

Uno de los supervivientes de la provincia de Cádiz, Eduardo Escot Bocanegra, vecino de Olvera, fue reconocido por Diputación como Placa de Oro de la Provincia de Cádiz en el año 2007, ha recordado la Institución Provincial.