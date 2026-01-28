El South Series Festival confirma a Cádiz como su sede oficial hasta 2027

Archivo - La presidenta de la Diputación, de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, en la presentación en Madrid de la pasada edición del South International Series Festival. ARCHIVO. - SOUTH INTERNATIONAL SERIES FESTIVAL - Archivo

CÁDIZ 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El South International Series Festival seguirá celebrándose en Cádiz al menos hasta 2027 tras el acuerdo de "2+2 años" al que han llegado Womack --grupo empresarial productor del evento seriéfilo-- con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz, organizadores oficiales de la cita, tras las reuniones que se han venido manteniendo con estos organismos durante los últimos meses.

Tras la celebración de sus tres primeras ediciones en la capital gaditana, el South seguirá apostando por esta ciudad, acogiendo la cita seriéfila entre los días 30 de octubre y 4 de noviembre de 2026, como ha informado la Diputación en una nota.

Womack se encuentra trabajando con las instituciones para que a partir de 2027 este festival pase a celebrarse en los meses de primavera, al ser este el mejor momento del calendario nacional e internacional por la no competencia temporal de otros festivales.

En concreto, en 2027 la quinta edición del South tendrá lugar del 30 de abril al 5 de mayo, para así oficializar la conversión de South en festival de primavera.

Este acuerdo supone "una garantía de estabilidad" para la industria y para la propia ciudad, apostándose por la consolidación de Cádiz como "epicentro estratégico" para el sector audiovisual europeo y "escaparate inigualable" para el talento internacional.

La transición hacia el calendario primaveral busca optimizar la presencia de grandes lanzamientos internacionales. Al posicionarnos en el primer semestre del año se evita la saturación de eventos del último trimestre, facilitando así la llegada de premieres mundiales y la asistencia de figuras de primer nivel, lo que redundará en mayor visibilidad mediática para Cádiz a nivel global.

Womack ha agradecido a las instituciones implicadas su apuesta por mantener el festival en la ciudad "que lo vio nacer" y en el que, según palabras de su director, Carles Montiel, "quiere seguir y crecer", subrayando además "la enorme felicidad que supone poder confirmar que South se queda en Cádiz, porque Cádiz es la casa de las series".

"Que el festival continúe creciendo en esta ciudad, que forme parte de la vida cultural de ella y que los gaditanos y gaditanas puedan seguir disfrutándolo y sintiéndolo como propio, es sin duda la mejor noticia posible y la mayor motivación para todo el equipo", ha afirmado.

En ese mismo sentido, el director del festival ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con Junta de Andalucía, Ayuntamiento y la Diputación, cuyo compromiso "ha sido clave para garantizar la continuidad y el futuro del festival".

El carácter plurianual de este acuerdo aporta "la estabilidad necesaria" para planificar con ambición las próximas ediciones. Así, tras la excepción de este 2026 iniciándose en octubre, el festival pasará a celebrarse definitivamente en primavera a partir de 2027.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha celebrado la continuidad del festival en la capital gaditana, incidiendo en la importancia del respaldo institucional, que significa "una apuesta importante desde lo público por la industria cultural, por el empleo, por la diversificación económica y por el talento de la provincia de Cádiz".

El acuerdo alcanzado, ha continuado, "refleja el valor de la colaboración público-privada para que la Cultura sea estratégica en el crecimiento socioeconómico sostenible de nuestro territorio", incidiendo en que la continuidad del South es "una oportunidad para impulsar a Cádiz como un actor clave en la industria de las series, fortalecer la industria audiovisual local y promocionar la provincia como destino de grandes eventos culturales".

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha señalado que la continuidad del South Festival es "una apuesta clara" del gobierno andaluz por situar a Cádiz y a Andalucía "en la vanguardia del audiovisual internacional", destacando que eventos de este calibre "no solo enriquecen culturalmente a la región, sino que también proyectan la marca Andalucía como un destino capaz de atraer talento global y grandes producciones".

Para Bernal, el festival funciona como "un escaparate de la creatividad andaluza y una plataforma eficaz" para que profesionales y empresas del sector audiovisual conecten con mercados y públicos más amplios, consolidando así una industria que cada año cobra más fuerza. Asimismo, ha valorado la consolidación del South en Cádiz como "cita de referencia". "La ciudad y su entorno se han convertido en un escenario natural ideal para la celebración de actividades de alto impacto cultural y económico", ha dicho.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha expresado su "ilusión" por la continuidad en la ciudad del South International Series Festival, destacando que se trata de "una excelente noticia para Cádiz y para su proyección cultural a nivel nacional e internacional".

En este sentido, ha subrayado que la permanencia del festival confirma "la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos culturales y consolidarse como un referente en el ámbito audiovisual", y ha agradecido "el trabajo y la implicación" de la organización del festival, así como "el esfuerzo" de las distintas administraciones públicas, asegurando que la continuidad del South en Cádiz "es fruto del esfuerzo conjunto y de la confianza mutua".

Para el alcalde, "esta colaboración demuestra que cuando se trabaja de la mano, los proyectos culturales crecen y se consolidan", considerando que el South es ya "parte del presente y del futuro cultural de Cádiz", por lo que ha mantenido su compromiso para que "continúe creciendo en su casa, que no es otra que la ciudad de Cádiz".