El Tagarnina Fest regresa del 20 al 22 de agosto con Algodonales (Cádiz) como escenario de excepción

La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, presentando el Tagarnina Fest. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Tagarnina Fest, que en esta ocasión además de flamenco incorpora una visión renovada de danza española, vuelve a Algodonales (Cádiz) del 20 al 22 de agosto con el apoyo de la Diputación de Cádiz, a través de la Fundación Provincial de Cultura, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la localidad y con la dirección de Francisco Hidalgo, bailaor y coreógrafo local.

En la presentación, la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, ha mostrado su apoyo a un festival que "pone en valor las raíces" y que va a redundar positivamente en la economía y el turismo no sólo de Algodonales, sino también de los municipios del entorno. Asimismo, ha señalado que, a pesar de llevar sólo dos ediciones, el Tagarnina Fest "ya acumula un prestigio importante, como demuestra que compañías de gran nivel hayan mostrado su interés por participar en la programación de este año".

Desde el Ayuntamiento de Algodonales se hace una invitación al público a disfrutar de un "festival diferente". Son precisamente los escenarios naturales de la localidad lo que hace única esta propuesta, ha explicado el alcalde, Ángel Acuña.

Por su parte, el organizador de la cita, Francisco Hidalgo, ha anunciado que, como gran novedad para esta edición, el festival expande sus horizontes y además del flamenco puro se incorpora la danza española bajo la visión renovada y vanguardista de la reputada Daniel Doña Compañía (DDCdanza).

Además, desde la organización se ha destacado el "enorme protagonismo" del talento de la provincia en esta edición, ya que en las cinco compañías invitadas suman un total de diez artistas gaditanos, figurando entre ellos Mari Ángeles Gabaldón, Rafael Campallo, José Anillo, Manuel Gago, Antonia Jiménez, Naike Ponce, Ana Almagro y María Moreno, lo que "supone una muestra fehaciente de la gran presencia y vigencia del flamenco de la provincia de Cádiz en el sector".

El Tagarnina Fest ofrece además a quienes se desplacen hasta Algodonales para disfrutar de los espectáculos otra serie de atractivos, como la posibilidad de disfrutar del entorno paisajístico, la arquitectura o la gastronomía de la localidad. Igualmente, se instalarán una serie de estands donde se podrán adquirir productos de artesanía local.

Todas las actuaciones son gratuitas y el programa comenzará el jueves 20 de agosto, a las 21,30 horas, con Alejandro Rodríguez, que ofrece la master class familiar 'Tor pueblo a la plaza a bailar por tangos'. A las 23,00 horas, será el turno de la gala flamenca 'De Tablao', a cargo de Mari Ángeles Gabaldón, Rafael Campallo, José Anillo, Manuel Gago y J. Antonio Gómez. Ambas actividades se llevarán a cabo en la Plaza de la Constitución, con la Iglesia de Santiago y Santa Ana como marco.

Por su parte, el viernes 21 de agosto, a las 22,00 horas en el escenario ubicado en el Conjunto Monumental Fuente Alta, Daniel Doña Compañía (DDCdanza) llega con 'Retrospectiva 2.0 (Danza Española Renovada)', y a las 23,00 horas Antonia Jiménez, Naike Ponce y Ana Almagro protagonizan 'Mujeres de Bandera'.

El festival finalizadó el sábado 22 de agosto, a las 22,30 horas, con el espectáculo 'Recreo', de María Moreno Cía, en el Pórtico del Ayuntamiento.

El director del Tagarnina Fest, Francisco Hidalgo, ha explicado también que el cartel de este año sigue la misma línea de diseño que en la primera edición, como estrategia de marca y coleccionismo. En esta ocasión, la ilustración realizada por la artista argentina afincada en Madrid, Macarena Olivera, está protagonizada por el propio Hidalgo, "como agradecimiento a la excelente acogida de la primera edición y ejerciendo de anfitrión oficial para recibir a visitantes y público".