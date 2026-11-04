Vejer (Cádiz) reunirá surf, bodyboard y deporte inclusivo en la primera edición del Open El Palmar

Javier Vidal en la presentación de la primera edición del Open El Palmar. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La costa de Vejer de la Frontera (Cádiz) será el escenario del primer Open Surf & Bodyboard El Palmar donde confluirán pruebas regionales de surf y bodyboard (sub 18, open y féminas) así como una prueba de la Liga Nacional de Parasurfing incluida en el calendario de la Federación Española de Surfing.

Los pormenores de la competición se han detallado en una presentación celebrada en el Palacio Provincial en la que han intervenido el vicepresidente segundo de Diputación, Javier Vidal, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Janda, Javier Rodríguez, el concejal delegado de Playas del Ayuntamiento de Vejer, Manuel Jesús Melero, así como Antonio Sánchez, en representación del Club Yerbabuena como entidad organizadora, Jaime Herraiz, responsable de la firma Gemswell Surf Madrid (patrocinadora principal) y Débora Espinal, de la asociación B-Life.

Según ha señalado la Diputación en una nota, el 26 de octubre se abrió el periodo estimado por la organización para convocar la prueba, con el límite del 20 de diciembre. Dentro de ese periodo de espera se comunicará la fecha de la competición, con una antelación de cuatro días. Con este proceso se garantiza que las pruebas se celebrarán en las mejores condiciones meteorológicas.

Antonio Sánchez ha indicado que se está al 80 por ciento del cupo previsto, por lo que aún hay posibilidades de inscripción. El registro de participantes debe formalizarse a través del correo opensurfbodyelpalmar@hotmail.com.

Por su parte, Javier Vidal ha valorado la importancia de citas deportivas de este nivel, porque desprenden calidad organizativa y promocionan la provincia de Cádiz como destino de turismo activo "con playas que son un escaparate privilegiado". En representación del Ayuntamiento de Vejer, Manuel Jesús Melero ha destacado que quieren "potenciar el surf en El Palmar como un atractivo más", al tiempo que ha elogiado la colaboración público-privada para gestar este tipo de iniciativas de primer nivel.

Además, Javier Rodríguez ha considerado que este Open contribuye a romper la estacionalidad del turismo, además de valorar la accesibilidad de El Palmar como playa para albergar deporte inclusivo. La representante de B-Life, Débora Espinel, ha confirmado esta cualidad y ha defendido la necesidad de "visibilizar el deporte adaptado y comprobar todas sus capacidades". "Es importantísimo que personas sin discapacidad interactúen con nosotros y nos den la oportunidad de practicar este deporte en la naturaleza", ha manifestado Espinel, que también ha abogado por convertir la accesibilidad en un bien constante y estable.

Finalmente, Antonio Sánchez, por parte del club organizador, se ha sumado a la necesidad de impulsar el deporte adaptado y convertir El Palmar "en un espacio de unidad para el surf, el bodyboard y el parasurfing".