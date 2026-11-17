Presentación de la I Feria de la Croqueta de Almodóvar del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), colabora en la celebración de la I Feria de la Croqueta de Almodóvar del Río, una cita gastronómica que tendrá lugar este fin de semana, los días 21 y 22 de noviembre, en el Recinto Ferial del municipio.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que "esta primera edición nace con el objetivo de poner en valor el sector de la restauración local, dinamizar la economía del municipio y consolidar un nuevo atractivo turístico en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir".

Romero ha destacado que "citas como esta I Feria de la Croqueta demuestran el enorme talento de nuestra hostelería y su capacidad para convertir un producto tan nuestro y tradicional en un motor de atracción turística y desarrollo económico".

Asimismo, Romero ha subrayado que "desde la institución provincial seguimos colaborando en aquellas iniciativas que nacen del tejido asociativo y de los ayuntamientos de nuestros municipios, porque son fundamentales para dinamizar los pueblos, apoyar a los negocios locales y proyectar la marca Córdoba a través de nuestra excelencia gastronómica".

Durante ambas jornadas, a partir de las 12,00 horas, vecinos y visitantes podrán degustar una amplia variedad de elaboraciones artesanas preparadas por nueve establecimientos de la localidad. En esta primera edición participan el Hostal Restaurante San Luis, Café Bar Medina Azahara, Bar La Matea, Restaurante Cuevas Bajas, Restaurante Asador El Campero, Restaurante El Mirador de La Breña, Restaurante D'Copete, Taberna Ateneo y el Grupo Taberna de Almodóvar. Además se podrá contar con el mejor café de especialidad gracias al tostador artesanal Café a las Diez de Almodóvar del Río.

Además de la oferta gastronómica centrada en este plato tradicional, la programación incluye una cata de vinos de la DOP Montilla-Moriles, a cargo de Isa Calvache (Catas con Isa) y un showcooking a cargo de la Taberna Ateneo, que enseñará a elaborar las croquetas de pollo al vino en rama que forman parte de su carta diaria.

De forma paralela, se va a llevar a cabo el concurso de fotografía gastronómica 'Croqueta: arte y sabor', a través de Instagram, cuya imagen ganadora se llevará 100 euros para consumir en los establecimientos participantes y protagonizará el cartel anunciador de la próxima edición de esta cita.

Además, los asistentes que consuman en los nueve establecimientos y rellenen una cartilla con sus correspondientes sellos participarán en el sorteo de distintos cheques degustación para seguir disfrutando de la gastronomía carbulense.