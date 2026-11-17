Presentación de las Jornadas de Fotografía Creativa [IN]visibles de Castro del Río. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, presenta la décima edición de las Jornadas de Fotografía Creativa [IN]visibles, que se celebrarán en Castro del Río del 4 al 6 de diciembre y con las que se pretende promocionar la cultura y la creación artística en los municipios de la provincia.

En concreto, esta iniciativa --organizada por el Ayuntamiento de Castro del Río, el Colectivo Fotográfico EnVilo y la Asociación Cultural Dos en Línea y enmarcado en el programa 'Periféricos. Arte Contemporáneo en la Provincia de Córdoba'-- trata de acercar las manifestaciones artísticas contemporáneas al conjunto del territorio cordobés.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha asegurado que "bajo el lema 'Latido, memoria y fotografía', las jornadas celebran su décimo aniversario con una programación que invita a reflexionar sobre la huella del tiempo, la memoria familiar y la identidad del territorio rural, utilizando la fotografía como herramienta de expresión, conocimiento y recuperación de la memoria colectiva".

"Llegamos a la décima edición de unas jornadas consolidadas que ya son referente en este arte de la fotografía en el Guadajoz y que, por supuesto, cuentan con el impulso de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, desde la línea de apoyo a los municipios que tanto aman la cultura y que tantas actividades realizan", ha concretado el delegado.

Por su parte, la segunda teniente de alcalde y concejal Turismo, Patrimonio y Cultura del Ayuntamiento de Castro del Río, Ana Rosa Ruz, ha agradecido el apoyo que reciben de la Diputación para el desarrollo de este tipo de actividades y ha destacado que "esta jornada de fotografía [IN]visibles sigue innovando y atrayendo a nuevos referentes de la fotografía a nivel nacional e internacional a nuestro municipio. Este año contamos con nuevos fotógrafos, con nuevos ponentes, que van a traer su conocimiento a Castro del Río".

Por su parte, Antonio Morales, técnico municipal de Cultura, que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Julio Criado, ha desgranado la programación asegurando que "esta décima edición, que está dedicada a la memoria, nos sirve de base y prueba de ellos es el cartel que precisamente refleja las imágenes de estos diez años que han transcurrido y hemos querido volcarnos en este formato de la memoria".

"Este año hemos contado con la participación al Centro Futuro Singular, intentando incluir en la fotografía a personas con discapacidad psíquica que van a realizar un taller, la innovación de la exposición de los alumnos de la Escuela de Arte Mateo Inurria, que desde que se inauguró la jornada le damos la oportunidad a que realicen su primera exposición y, el sábado, digamos que es la columna vertebral de las jornadas con la presencia de ponentes", ha resaltado Morales.

PONENCIAS DE AUTORÍA NACIONAL

En cuanto a la programación, las jornadas contarán con la participación de reconocidos profesionales del panorama fotográfico nacional, entre los que destacan Eduardo Nave, Antonio M. Xoubanova, Stephany Onfray, Garbi Galatea y Nieves Mingueza.

En cuanto a Eduardo Nave, este artista abordará la relación entre el paisaje y la memoria de los lugares, mientras que Antonio M. Xoubanova profundizará en el territorio y el archivo contemporáneo. Por su parte, Stephany Onfray reflexionará sobre la memoria íntima y corporal y Garbi Galatea propondrá una intervención del archivo familiar a través del bordado, acompañada de una experiencia práctica con el público.

Por otro lado, Nieves Mingueza centrará su intervención en la fotografía expandida y las nuevas narrativas visuales. La programación se completará con una conferencia de Juan Toribio y la presentación de los fotolibros Ana y el amor, de José Badás, y Tierra Hecha, de Rocío Eslava.

EXPOSICIONES

En cuanto al desarrollo de actividades, la Biblioteca Pública Municipal y la Casa Mendoza serán los principales escenarios de esta décima edición, que incluirá exposiciones, actividades formativas y propuestas abiertas a la participación ciudadana.

Entre las muestras previstas destaca Palabras 'en el Camino: Cartografías', de la fotógrafa Cristina Gala, un proyecto que ofrece una mirada sobre la España rural a través de sus habitantes. Asimismo, podrán contemplarse los trabajos realizados por el alumnado de la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba en torno a la memoria familiar.

La programación incorpora también el taller 'El Latido del Recuerdo', impartido por la Asociación Cultural Dos en Línea, que combinará técnicas de cianotipia, bordado y collage. A estas actividades se suman iniciativas educativas y de carácter inclusivo, como El Palomar de la Memoria, dirigido al alumnado de Educación Primaria de la localidad, y un taller desarrollado junto a Futuro Singular para acercar la fotografía a personas adultas con discapacidad intelectual.

El certamen audiovisual Visuart ofrecerá una selección de porfolios y creaciones audiovisuales de autores de la provincia, entre las que figura el cortometraje 'Ver el mar', de Victoria de Souza. El domingo 6 de diciembre tendrá lugar el Rally Fotográfico 'Villa de Castro del Río', una actividad abierta y gratuita que invitará a los participantes a recorrer las calles del municipio para captar, a través de sus objetivos, escenas de la vida cotidiana y elementos representativos de su identidad.