El Centro de Arte Rafael Botí acoge en Córdoba la exposición colectiva 'En busca del tiempo perdido'

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba ha tomado como punto de partida el proyecto de arte contemporáneo 'El vuelo de Hypnos', que se desarrolla desde el año 2005 en Almedinilla, para reunir en una exposición colectiva, titulada 'En busca del tiempo perdido', un total de 19 creaciones en torno a un tema tan universal como la memoria, la relación con la muerte y las experiencias que se dejan en la tierra.

La delegada de Cultura de la institución provincial y presidenta de la Fundación Botí, Salud Navajas, ha destacado de esta exposición, que puede visitarse en el Centro de Arte Rafael Botí, ubicado en la calle Manríquez, hasta el 10 de enero, que "no es una retrospectiva, puesto que no están todos los artistas de las ediciones del proyecto de Almedinilla y, además, hay otras creadoras invitadas".

En este sentido, Navajas ha recalcado que "se trata de una serie de relatos sobre el pasado y el presente elaborados por artistas como alternativa a historiadores, investigadores, restauradores o arqueólogos".

La diputada provincial ha explicado que "esta muestra fue seleccionada dentro de la convocatoria para la elaboración de un banco de proyectos y, además, tiene la característica de que la aunamos a Periféricos, programa al que pertenece 'El vuelo de Hypnos'".

Por su parte, el alcalde de Almedinilla, Jaime Castillo, ha mostrado su satisfacción por trasladar el proyecto al Centro Botí y ha destacado del mismo que "arrancó hace 15 años y anualmente conseguimos establecer un diálogo entre el patrimonio histórico, nuestra villa romana y arte contemporáneo, incidiendo en realidades que aunque las vivimos ahora también las vivían en el tiempo clásico".

El comisario de la exposición, Juan López, ha detallado algunos aspectos de la exposición, que se basa "en un montaje rítmico y una puesta en escena abierta puesto que las obras se distribuyen por las dos plantas del Centro de Arte Rafael Botí persiguiendo una superposición de narrativas, imágenes y discursos. El espacio se ha organizado para que destaquen esas relaciones y oposiciones entre las obras".

En cuanto a las prácticas artísticas que se pueden ver dentro de 'En busca del tiempo perdido', López ha destacado técnicas como la escultura en plástico, películas digitales y fílmicas, fotografía sobre cristal y tela, cerámica o joyería, entre otras. En definitiva, ha señalado el comisario, "la muestra reúne talento artístico local, andaluz y nacional en torno a prácticas que pretenden estructurar y representar la memoria".

"No es un proyecto retrospectivo de 'El vuelo de Hypnos' puesto que he tenido que hacer una selección de artistas en función del discurso que quiero contar, me apetecía ver si todos estos proyectos podían funcionar fuera de Almedinilla, ese ha sido mi objetivo", ha dicho López, quien ha invitado a "artistas que no pasaron por allí pero cuya producción artística está relacionada con las prácticas del tiempo, la memoria y el olvido".

En este sentido, el trabajo de la pareja Almalé Bondía, "que lo hace desde una dimensión pública y participativa convocando a centenares de habitantes para que sean la propia obra de arte"; con acciones filmadas en vídeo, como las de Fernando Baena; con residuos de barro, como los de Victoria Maldonado; a través de los trabajos murales realizados por las valencianas Patricia Gómez y María Jesús González; o con obras como las de los cineastas Luis López Carrasco y María Cañas, que "son capaces de ensayar el tiempo desde el cine, el archivo y el 'found footage' en una función contra el olvido".

REFLEXIONES

'En busca del tiempo perdido' recoge, también, las reflexiones de artistas como Javier Artero, basadas en la imagen en movimiento, o del propio comisario Juan López, con sus crónicas sobre emigrados y sus reflexiones sobre la violencia y la guerra.

Por otro lado, la muestra presenta las creaciones de Nora Aurrekoetxea y Laura Ruiz, con una paradoja escultural que nace del conflicto vasco, el arte crítico de Miguel Soler, los trabajos sobre la ausencia de Tatiana Abellán, las fábulas plásticas y visuales de Lola Guerrera y Ángel García, la contraposición entre materia y representación de Teté Álvarez y el alegato conservacionista de Miguel Ángel Moreno.

La exposición 'En busca del tiempo perdido' ya puede visitarse hasta el día 10 de enero en el Centro de Arte Rafael Botí, de martes a sábado de 10,00 a 18,00 horas y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas.