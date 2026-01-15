El Centro de Arte Rafael Botí de Córdoba supera las 37.000 visitas en 2025, cifra récord

El delegado de Cultura en la Diputación y presidente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Gabriel Duque, junto a la gerente de la fundación. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, alcanzó en 2025 récord de visitantes tras cerrar su periodo expositivo con la cifra de 37.480 personas, "un 77% más que en el ejercicio anterior y el mayor volumen anual de visitas de los que se tienen datos".

Así lo ha explicado en rueda de prensa el delegado de Cultura en la institución provincial y presidente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Gabriel Duque, quien ha destacado que "cada día más de un centenar de personas visitaron de media las muestras que tenemos en el centro, demostrando así que el programa expositivo que se aprobó para conmemorar el décimo aniversario de la apertura y el 125 del nacimiento de Rafael Botí ha tenido una gran aceptación".

"El Centro de Arte se ha convertido en un espacio abierto y dinámico de promoción y divulgación del arte contemporáneo y de numerosos artistas cordobeses gracias a un programa expositivo amplio y plural", ha manifestado Duque.

El responsable de Cultura ha ido desgranando las exposiciones que se han desarrollado a lo largo de 2025, que han sido nueve. Así, se ha referido a la muestra 'Bestiario', del escultor José Manuel Belmonte; 'Genealogía flamenca', de Julia Hidalgo; la exposición de 40 destacados fotoperiodistas en zonas de conflicto, una muestra de jóvenes creadores de las Escuelas de Artes y Oficios Mateo Inurria y Dionisio Ortiz y la primera muestra individual de Verónica Ruth Frías.

Asimismo, el Centro Botí acogió una muestra de pintura y escultura de Salvador Morera, una retrospectiva de los pintores del Grupo Realista de Córdoba en un aniversario y una exposición temática sobre la Córdoba de Rafael de la Hoz en el contexto de su centenario.

A estas propuestas se sumó en el mes de diciembre la muestra colectiva 'Arde el día. Pintura y paisaje desde Rafael Botí hasta la actualidad', que estará abierta hasta el 1 de marzo. Según Duque, "ha sido la exposición de mayor éxito que ha tenido lugar en el Centro de Arte porque participan 70 artistas de varias generaciones y por la calidad y diversidad de sus obras, que hacen que sea digna de visitar".

Con relación al tipo de exposiciones que han tenido lugar, el presidente de la Fundación Botí ha señalado que "hemos tenido todas las técnicas y temáticas, desde relieves, pintura, fotografía, escultura, performance, cerámica, grabados, audiovisuales y cómic; desde la figuración y el realismo a lo conceptual y la abstracción".

Todo ello además de la exposición permanente de Rafael Botí, que se ha renovado hasta en tres ocasiones, y el programa que se ha desarrollado en el Patio de la Botí, "que ha sido protagonista con diversas presentaciones, encuentros, actuaciones musicales, como la que llevó a cabo el grupo Lumbre o las de flamenco".

'BOTÍ ITINERANTE'

En lo que respecta al programa 'Botí Itinerante', que lleva las exposiciones de la Fundación a los municipios de la provincia, Duque ha valorado que "lo hemos activado este año llevando 33 muestras a 22 municipios y recibiendo un 267% más de visitas que en 2024, algo que da fe de la evolución del programa. Hemos acercado a 207.571 personas las exposiciones que tenemos en catálogo".

En definitiva, según ha concluido Duque, "estos datos nos animan a seguir ampliando la oferta expositiva y a proyectar el talento artístico de nuestra provincia. Vamos a apoyar a los jóvenes creadores y a los artistas de escuelas e institutos con ramas de arte, también a los municipios que quieran llevar el arte a sus salas".