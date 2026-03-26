El Centro Botí acoge en Córdoba una exposición de las obras creadas en las dos ediciones del proyecto 'Inspira'

Archivo - Imagen de archivo de una exposición en la Fundación Rafael Botí. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, impulsa, junto al colectivo 'Inspira. Arte para la vida' una exposición que reúne por primera vez los trabajos desarrollados en las dos primeras ediciones del proyecto 'Cerrando el círculo' y 'La mesa tendida'. La propuesta, inaugurada este juevesen el Centro de Arte Rafael Botí, consolida una iniciativa que une arte, acompañamiento y sensibilización frente a la violencia de género desde una mirada humana, colectiva y transformadora.

En este contexto, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha destacado que "hoy es un día importante para la unión de 'Inspira'", porque se le da continuidad a algo que comenzó "hace ya dos años y que, lejos de quedarse en un momento puntual, sigue creciendo, tomando forma y abriéndose camino".

Ahora se demuestra que 'Inspira' "no se quedó solo en el 25N. Que no nació para ser una acción aislada, ni una respuesta limitada a una fecha concreta del calendario. 'Inspira' sigue adelante, se consolida y trasciende", ha recalcado la delegada de Igualdad en la institución provincial.

La diputada ha incidido en que "esta exposición, que reúne por primera vez las obras de las dos primeras ediciones, es también la prueba de que el trabajo realizado deja huella, de que los procesos importan y de que el arte puede ser una herramienta real de reparación, de dignidad y de transformación social".

Moreno ha subrayado que "esa es, precisamente, una de las mayores fortalezas de 'Inspira': haber sabido reunir sensibilidades distintas en torno a un propósito común. Aquí hay cultura, sí, pero también hay salud, igualdad, universidad, intervención social, compromiso institucional y ciudadanía. Y esa suma no es casual".

Tal y como ha detallado es "la demostración" de que cuando se trabaja "juntas y juntos, cuando se pone el cuidado y la escucha en el centro", se es capaz de "construir algo verdaderamente transformador", ha manifestado Moreno.

La primera edición, 'Cerrando el círculo', tomó la poesía y el bordado como herramientas para nombrar lo vivido y dar forma a un gran tapiz colectivo de ocho por dos metros. La segunda, 'La mesa tendida', llevó esa experiencia a la cerámica, el dibujo y la palabra para construir una vajilla común que simboliza el renacer y la posibilidad de volver a ocupar un lugar propio.

Además de las obras de creación, cada edición desarrolla una jornada de encuentro en torno a los principales retos de la sociedad en materia de violencia de género. Así, en 2025 el encuentro se centró en las nuevas formas de violencia y en los procesos de reconstrucción emocional. En 2024, la jornada repasaba los servicios que se ofrecen desde las instituciones y asociaciones y, también, cómo abordan diferentes disciplinas artísticas esta realidad.