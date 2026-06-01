Rosa Rodríguez (Por Andalucía) recoge su acta de parlamentaria por Córdoba y afirma que defenderá los servicios públicos

Rosa María Rodríguez (Por Andalucía) muestra su credencial de nueva parlamentaria andaluza por Córdoba. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rosa María Rodríguez ha recogido este lunes su acta de nueva parlamentaria andaluza por Córdoba, tras haber sido elegida en los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo como única diputada regional de la coalición Por Andalucía por la citada provincia andaluza, y ha afirmado que afrontará esta nueva etapa "con orgullo y responsabilidad", dedicándose a "defender los servicios públicos, un empleo digno y el derecho a la vivienda".

Según ha informado Por Andalucía en una nota, Rodríguez, tras recoger su credencial en la Junta Electoral Provincial de Córdoba, lo que formaliza su incorporación al Parlamento de Andalucía en representación de la provinci, ha indicado que "hoy es un día muy emotivo" para para ella, ya que va a "representar a Córdoba en el Parlamento andaluz".

La nueva parlamentaria ha subrayado que este inicio de etapa supone la continuidad de su trayectoria política, ya que "hoy es el primer día de un camino de cuatro años que nos va a llevar a seguir haciendo la misma política" que ha hecho en el Ayuntamiento de Montilla (Córdoba) como portavoz de IU, "pero ahora desde otro sitio", es decir, "la política será la misma, el lugar es el que cambia".

Rodríguez ha afirmado que afronta esta nueva responsabilidad, junto al resto de la coalición, con el compromiso de "seguir plantando cara a la barbarie privatizadora del Gobierno de Juanma Moreno (PP) y para defender los servicios públicos, el acceso a la vivienda para todas las personas y, en definitiva, la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social, que es para lo que nos han votado las ciudadanas y ciudadanos de Córdoba".

Desde Por Andalucía se destacado también que esta nueva etapa en el Parlamento andaluz se inicia con el objetivo de "reforzar la defensa de los servicios públicos, frenar los procesos de privatización y dar voz a las necesidades de la ciudadanía cordobesa".