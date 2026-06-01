Vox lamenta la "irresponsabilidad" de Moreno por no iniciar las negociaciones:"Ahora parece que quien bloquea es el PP"

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en declaraciones a los periodistas en una imagen de archivo. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado de "profunda irresponsabilidad" la falta de contactos por parte del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, para iniciar una negociación con el partido en vistas a una posible investidura.

"Está metiendo en un lío a los andaluces porque ahora parece que los que bloquean los gobiernos son el Partido Popular. Nosotros, desde la responsabilidad, seguimos con la mano tendida", ha afirmado Garriga en una rueda de prensa este lunes tras la reunión del Comité de Acción Política del partido.

En este sentido, Garriga ha "aconsejado" a Moreno que hable con otros barones 'populares', como María Guardiola (Extremadura), Jorge Azcón (Aragón) y Fernández Mañueco (Castilla y León) para que le cuenten "lo fácil" que es negociar con los de Abascal cuando se hace "seriamente" y "medida a medida" y "lo mal" que "reaccionan" cuando "hay algún tipo de chantaje".

"Conscientes de la proporcionalidad que tenemos nos sentaremos a negociar cuando Moreno decida", ha señalado. A diferencia de las otras autonomías, Vox no ha aclarado aún si su intención es pedir entrar en el gobierno a cambio de su apoyo a su investidura.

El portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Toni Martín, manifestaba el pasado jueves que aún "hay tiempo" para llevar a cabo los contactos con Vox, que según las partes "aún no han comenzado".

"No veo que haya tanta urgencia porque hasta el día 11 del mes que viene no se constituye el Parlamento", aseguraba Martín en la misma línea de las palabras de Moreno la pasada semana en las que situaba un posible inicio de las conversaciones para la presente semana.